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В Польше ведут расследование из-за взрыва гранатомета, подаренного начальнику полиции в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 10:19

В Польше ведут расследование из-за взрыва гранатомета, подаренного начальнику польской полиции Ярославу Шимчику украинскими коллегами.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Расследование ведется в связи с "непреднамеренным причинением взрыва, угрожавшего жизни многих людей". По такой квалификации может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Сам Ярослав Шимчик будет проходить по делу как пострадавший и его допросят в качестве свидетеля, однако не исключено, что с ходом расследования на него возложат определенную долю ответственности за инцидент. Следствие, среди прочего, будет устанавливать, насколько полиция действовала согласно предусмотренным процедурам после инцидента. Эксперты выясняют, почему подаренный гранатомет мог взорваться.

В интервью Rzeczpospolita Шимчик повторил, что получил заверения от украинской стороны, что взрывчатых веществ в гранатомете нет и это фактически металлолом. По этим причинам он не декларировал подарок на границе на обратном пути. "В нашем понимании это было уже не оружие, а две пустые трубы гранатомета", - пояснил он.

На вопрос о том, будет ли он подавать в отставку, начальник полиции сказал, что не видит причины для этого, если так не решат в министерстве внутренних дел.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в здании Главного управления полиции взорвался "подарок из Украины". Ярослав Шимчик рассказал, что взрыв произошел, когда он перемещал гранатометы в своем кабинете.

Военные эксперты говорят, что такой гранатомет не мог выстрелить сам по себе - если только он не был поврежден. Но также возможно, что начальник полиции мог нажать на какую-то часть пусковой трубки, которая не была тщательно проверена.

Темы: ПольшаУкраинаоружиескандал
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