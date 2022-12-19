Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше ведут расследование из-за взрыва гранатомета, подаренного начальнику полиции в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 11:19

В Польше ведут расследование из-за взрыва гранатомета, подаренного начальнику польской полиции Ярославу Шимчику украинскими коллегами.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Расследование ведется в связи с "непреднамеренным причинением взрыва, угрожавшего жизни многих людей". По такой квалификации может грозить до пяти лет лишения свободы.

Сам Ярослав Шимчик будет проходить по делу как пострадавший и его допросят в качестве свидетеля, однако не исключено, что с ходом расследования на него возложат определенную долю ответственности за инцидент. Следствие, среди прочего, будет устанавливать, насколько полиция действовала согласно предусмотренным процедурам после инцидента. Эксперты выясняют, почему подаренный гранатомет мог взорваться.

В интервью Rzeczpospolita Шимчик повторил, что получил заверения от украинской стороны, что взрывчатых веществ в гранатомете нет и это фактически металлолом. По этим причинам он не декларировал подарок на границе на обратном пути. "В нашем понимании это было уже не оружие, а две пустые трубы гранатомета", - пояснил он.

На вопрос о том, будет ли он подавать в отставку, начальник полиции сказал, что не видит причины для этого, если так не решат в министерстве внутренних дел.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в здании Главного управления полиции взорвался "подарок из Украины". Ярослав Шимчик рассказал, что взрыв произошел, когда он перемещал гранатометы в своем кабинете.

ВИДЕО ДНЯ

Военные эксперты говорят, что такой гранатомет не мог выстрелить сам по себе - если только он не был поврежден. Но также возможно, что начальник полиции мог нажать на какую-то часть пусковой трубки, которая не была тщательно проверена.

Темы: ПольшаУкраинаоружиескандал
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Тренировки самолетов РФ в Беларуси проводят для поиска целей в Украине – Наев

Конгресс США хочет выделить $44,9 млрд срочной помощи Украине и союзникам по НАТО – Reuters

В Луганске больницы переполнены ранеными российскими захватчиками - ОВА

фото Россияне снова ударили по Никопольщине: повреждены дома, газопроводы и ЛЭП

США обвинили ООН в нежелании расследовать использование РФ иранских беспилотников в Украине

Зеленский призвал власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение за границу

Все новости...
Польша
На Киевщине при поддержке Польши открыли еще один модульный городок для потерявших жилье
Премьер Польши убеждает ЕС быстрее завершить спор о деньгах из-за российской угрозы
Глава полиции Польши рассказал подробности взрыва "подарка из Украины" в его кабинете
Последние новости
10:57
фотоЗадержали мужчину, который поднял триколор в Харькове в 2014-м: его ловили 8 лет
10:42
Тренировки самолетов РФ в Беларуси проводят для поиска целей в Украине – Наев
10:31
В Британии представили первые банкноты с портретом Чарльза ІІІ
10:31
Конгресс США хочет выделить $44,9 млрд срочной помощи Украине и союзникам по НАТО – Reuters
10:22
Оккупанты обстреливают Бахмут, штурмуют села на Донетчине, ВСУ держат контроль - ОВА
10:10
Кольцевая электричка Киева отстает от графика: периодически исчезает напряжение
09:48
Санду созвала Высший совет безопасности: говорили о киберугрозах
09:36
Оккупанты поразили объекты критической инфраструктуры в Херсоне, под обстрелами погибли 2 человека - ОВА
09:35
Разведка Британии прокомментировала визит Путина в "штаб войны" с Украиной
09:27
В Киеве продолжаются аварийные отключения света, возможны небольшие перебои с водой
Все новости...