Окупанти проводять обшуки у кримських татар: 2 людей затримали 

Вранці 19 грудня російські окупанти прийшли з обшуками у будинки кримських татар у Джанкойському районі, двох людей відвезли у невідомому напрямку.

Джерело: голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook

Пряма мова: "Російські окупанти провели обшуки та затримали кримських татар у Джанкойському районі.

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Так, у селі Avuz Qırk/Медведівка Джанкойського району Криму вранці 19 грудня російські каратели провели обшуки у трьох будинках кримських татар.

Як повідомляють з Криму активісти, обшуки пройшли у будинках трьох рідних братів Ахаєвих – Ернеста, Марлена та Амета".

Деталі: За словами глави Меджлісу, наразі відомо про затримання Ернеста та Марлена Ахаєвих, Амета російські силовики поки не затримали.

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Про причини проведення обшуків окупанти не дають жодних пояснень.