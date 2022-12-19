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Окупанти проводять обшуки у кримських татар: 2 людей затримали 

Альона Мазуренко Понеділок, 19 грудня 2022, 12:04
Марлен та Ернест Ахаєви фото: Кримська Солідарність

Вранці 19 грудня  російські окупанти прийшли з обшуками у будинки кримських татар у Джанкойському районі, двох людей відвезли у невідомому напрямку.

Джерело: голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook

Пряма мова: "Російські окупанти провели обшуки та затримали кримських татар у Джанкойському районі.

Так, у селі Avuz Qırk/Медведівка Джанкойського району Криму вранці 19 грудня російські каратели провели обшуки у трьох будинках кримських татар.

Як повідомляють з Криму активісти, обшуки пройшли у будинках трьох рідних братів Ахаєвих – Ернеста, Марлена та Амета".

Деталі: За словами глави Меджлісу, наразі відомо про затримання Ернеста та Марлена Ахаєвих, Амета російські силовики поки не затримали.

Про причини проведення обшуків окупанти не дають жодних пояснень.

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Теми: кримські татариобшукиФСБокупація
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