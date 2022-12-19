Оккупанты проводят обыски у крымских татар: 2 человек задержали 

Утром 19 декабря российские оккупанты пришли с обысками в дома крымских татар в Джанкойском районе, двух человек увезли в неизвестном направлении.

Источник: председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook

Прямая речь: "Российские оккупанты провели обыски и задержали крымских татар в Джанкойском районе.

Так, в селе Avuz Qırk/Медведевка Джанкойского района Крыма утром 19 декабря российские каратели провели обыски в трех домах крымских татар.

Как сообщают из Крыма активисты, обыски прошли в домах трех родных братьев Ахаевых - Эрнеста, Марлена и Амета".

Детали: По словам главы Меджлиса, пока известно о задержании Эрнеста и Марлена Ахаевых, Амета российские силовики пока не задержали.

О причинах проведения обысков оккупанты не дают никаких объяснений.