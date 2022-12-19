Байден поки не планує візит до Києва - Politico

Наразі у президента США Джо Байдена немає планів візиту до Києва.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на кількох посадовців Білого дому, пише "Європейська правда".

Чиновники пояснюють, що такі плани не будують головним чином через ризики для безпеки.

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Але відзначається, що Байден говорив минулого тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який закликав свого американського колегу продовжити потік озброєнь протиповітряної оборони.

Згідно з публікацією видання, у столицях обох держав зростає занепокоєння щодо того, якою буде наступна фаза війни.

Контрнаступ України, який був успішним після старту наприкінці літа, зупинився як на південному, так і на східному фронтах, що дозволило російським військовим окопатися.

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Холодна зима сповільнила бойові дії, але українські військові посадовці попередили, що нещодавні переміщення російських військ і танків можуть свідчити про новий великий напад найближчими тижнями, можливо, навіть у напрямку Києва.

Між тим, Сполучені Штати наразі не вважають, що Росія може в найближчому майбутньому здійснити наступ на Київ, але не думають, що Москва відмовилася від намірів захопити територію України.