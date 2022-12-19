Байден пока не планирует визит в Киев - Politico

Сейчас у президента США Джо Байдена нет планов визита в Киев.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на нескольких должностных лиц Белого дома, пишет "Европейская правда".

Чиновники объясняют, что такие планы не строят главным образом из-за рисков для безопасности.

Но отмечается, что Байден говорил на прошлой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который призвал своего американского коллегу продолжить поток вооружений противовоздушной обороны.

Согласно публикации издания, в столицах обоих государств растет беспокойство относительно того, какой будет следующая фаза войны.

Контрнаступление Украины, которое было успешным после старта в конце лета, остановилось как на южном, так и на восточном фронтах, что позволило российским военным окопаться.

Холодная зима замедлила боевые действия, но украинские военные чиновники предупредили, что недавние перемещения российских войск и танков могут свидетельствовать о новом крупном нападении в ближайшие недели, возможно, даже в направлении Киева.

ВИДЕО ДНЯ

Между тем Соединенные Штаты на данный момент не считают, что Россия может в ближайшем будущем осуществить наступление на Киев, но не думают, что Москва отказалась от намерений захватить территорию Украины.