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Байден пока не планирует визит в Киев - Politico

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 12:04

Сейчас у президента США Джо Байдена нет планов визита в Киев.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на нескольких должностных лиц Белого дома, пишет "Европейская правда".

Чиновники объясняют, что такие планы не строят главным образом из-за рисков для безопасности.

Но отмечается, что Байден говорил на прошлой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который призвал своего американского коллегу продолжить поток вооружений противовоздушной обороны.

Согласно публикации издания, в столицах обоих государств растет беспокойство относительно того, какой будет следующая фаза войны.

Контрнаступление Украины, которое было успешным после старта в конце лета, остановилось как на южном, так и на восточном фронтах, что позволило российским военным окопаться.

Холодная зима замедлила боевые действия, но украинские военные чиновники предупредили, что недавние перемещения российских войск и танков могут свидетельствовать о новом крупном нападении в ближайшие недели, возможно, даже в направлении Киева.

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Между тем Соединенные Штаты на данный момент не считают, что Россия может в ближайшем будущем осуществить наступление на Киев, но не думают, что Москва отказалась от намерений захватить территорию Украины.

Темы: БайденСШАУкраина
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