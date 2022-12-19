Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Афінах у переповненому кафе убили албанців, пов’язаних із мафією

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 12:06
скриншот

Невідомий чоловік у масці відкрив прицільну стрілянину в переповненому кафе в Афінах у неділю ввечері, убивши двох чоловіків і поранивши одну жінку.

Про це повідомило грецьке видання Protothema, пише "Європейська правда".

Невідомий, який був у масці та капюшоні, пройшов терасою кафе, підійшов до одного зі столиків, відкрив вогонь і вистрелив п'ять разів, після чого втік з місця злочину.

Повідомляється, що жертви - чоловіки албанського походження 41 та 44 років і належать до мафіозних кіл. Один із загиблих був відомим бандитом. Ймовірною причиною стрілянини стала відплата.

Загрози для життя постраждалої 31-річної жінки немає. Її госпіталізували з пораненням живота.

ВІДЕО ДНЯ

Поліція вважає, що стрілок у капюшоні, перш ніж відкрити вогонь, гуляв площею біля кафе, проводячи "сканування" місцевості.

Офіцери поліції, які були в цьому районі, зібрали записи з камер відеоспостереження, щоб скласти маршрут пересування зловмисника. 

Теми: Греціякримінал
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Тренування літаків РФ у Білорусі проводять для пошуку цілей в Україні – Наєв

Конгрес США хоче виділити $44,9 млрд термінової допомоги Україні і союзникам по НАТО – Reuters

В Луганську лікарні переповнені пораненими російськими загарбниками – ОВА

фото Росіяни знову ударили по Нікопольщині: пошкоджені будинки, газогони і ЛЕП

США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні

Зеленський закликав владу Грузії відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

Усі новини...
Греція
Греція готова надати Україні С-300 за умови, якщо США розмістять ЗРК Patriot на Криті
У Греції заморозили активи віцепрезидентки Європарламенту, яку підозрюють в корупції
Залякування українських дипломатів: закривавлений пакунок надіслали посольству у Греції
Останні новини
12:04
Росіяни в селах стали більше помирати від пияцтва цього року – МОЗ РФ
12:03
Майже не олігарх: що втратив Фірташ з початку великої війни
12:02
До Кремінної захисникам залишилося декілька кілометрів – Гайдай
11:56
Україна отримала від Канади 500 мільйонів канадських доларів пільгового кредиту
11:55
Дії рідних захисників, які не виходять на зв'язок: омбудсмен дав рекомендації
11:54
У Німеччині 97-річну екссекретарку концтабору визнали винною у вбивстві 10 тисяч осіб
11:52
Чорноморський банк торгівлі та розвитку братиме участь у відновленні України
11:50
Окупанти не завжди погоджуються на обмін тілами загиблих після бою - Координаційний штаб
11:49
Стеля ціни на газ в ЄС могла бути задіяна на щонайменше 40 днів цьогоріч
11:48
фото, відео У Бєлгородській області "бавовна": частина Шебекіно без світла
Усі новини...