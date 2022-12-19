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В Афінах у переповненому кафе убили албанців, пов’язаних із мафією

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 11:06
В Афінах у переповненому кафе убили албанців, пов’язаних із мафією
скриншот

Невідомий чоловік у масці відкрив прицільну стрілянину в переповненому кафе в Афінах у неділю ввечері, убивши двох чоловіків і поранивши одну жінку.

Про це повідомило грецьке видання Protothema, пише "Європейська правда".

Невідомий, який був у масці та капюшоні, пройшов терасою кафе, підійшов до одного зі столиків, відкрив вогонь і вистрелив п'ять разів, після чого втік з місця злочину.

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Повідомляється, що жертви - чоловіки албанського походження 41 та 44 років і належать до мафіозних кіл. Один із загиблих був відомим бандитом. Ймовірною причиною стрілянини стала відплата.

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Загрози для життя постраждалої 31-річної жінки немає. Її госпіталізували з пораненням живота.

Поліція вважає, що стрілок у капюшоні, перш ніж відкрити вогонь, гуляв площею біля кафе, проводячи "сканування" місцевості.

Офіцери поліції, які були в цьому районі, зібрали записи з камер відеоспостереження, щоб скласти маршрут пересування зловмисника. 

Теми: Греціякримінал
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