В Афінах у переповненому кафе убили албанців, пов’язаних із мафією

Невідомий чоловік у масці відкрив прицільну стрілянину в переповненому кафе в Афінах у неділю ввечері, убивши двох чоловіків і поранивши одну жінку.

Про це повідомило грецьке видання Protothema, пише "Європейська правда".

Невідомий, який був у масці та капюшоні, пройшов терасою кафе, підійшов до одного зі столиків, відкрив вогонь і вистрелив п'ять разів, після чого втік з місця злочину.

Νέα Σμύρνη πριν. Μέσα σε κόσμο. Πάμε πολύ πολύ καλά #νεασμυρνη pic.twitter.com/NOWRMfC1wD December 18, 2022

Повідомляється, що жертви - чоловіки албанського походження 41 та 44 років і належать до мафіозних кіл. Один із загиблих був відомим бандитом. Ймовірною причиною стрілянини стала відплата.

Загрози для життя постраждалої 31-річної жінки немає. Її госпіталізували з пораненням живота.

ВІДЕО ДНЯ

Поліція вважає, що стрілок у капюшоні, перш ніж відкрити вогонь, гуляв площею біля кафе, проводячи "сканування" місцевості.

Офіцери поліції, які були в цьому районі, зібрали записи з камер відеоспостереження, щоб скласти маршрут пересування зловмисника.