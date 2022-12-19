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В Афинах в переполненном кафе убили албанцев, связанных с мафией

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 11:06
В Афинах в переполненном кафе убили албанцев, связанных с мафией
скриншот

Неизвестный мужчина в маске открыл прицельную стрельбу в переполненном кафе в Афинах в воскресенье вечером, убив двух мужчин и ранив одну женщину.

Об этом сообщило греческое издание Protothema, пишет "Европейская правда".

Неизвестный, который был в маске и капюшоне, прошел по террасе кафе, подошел к одному из столиков, открыл огонь и выстрелил пять раз, после чего скрылся с места преступления.

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Сообщается, что жертвы - мужчины албанского происхождения 41 и 44 лет и принадлежат к мафиозным кругам. Один из погибших был известным бандитом. Вероятной причиной стрельбы стала месть.

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Угрозы для жизни пострадавшей 31-летней женщины нет. Ее госпитализировали с ранением живота.

Полиция считает, что стрелок в капюшоне, перед тем как открыть огонь, прогуливался по площади возле кафе, "сканируя" местность.

Офицеры полиции, которые были в этом районе, собрали записи с камер видеонаблюдения, чтобы составить маршрут передвижения злоумышленника.

Темы: Грециякриминал
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