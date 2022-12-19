Військові пояснили, як ворог використовує інформацію соцмереж для ракетних ударів

Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українських користувачів, різноманітні пабліки.

Джерело: "Армія Inform"

Дослівно: "В жодному випадку не публікуйте в стані реального часу:

Фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони;

Фото і відео позицій наших засобів ППО;

Свої думки, яка українська зброя, де може стояти і які об’єкти прикривати;

Скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули".

Деталі: Військові пояснюють, що росіяни використовують таку інформацію для розвідки; прокладання маршрутів ракет для обходу української ППО; корегування та завдання ударів по самих засобах ППО.