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Військові пояснили, як ворог використовує інформацію соцмереж для ракетних ударів

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 грудня 2022, 12:18
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українських користувачів, різноманітні пабліки.

Джерело: "Армія Inform"

Дослівно: "В жодному випадку не публікуйте в стані реального часу:

  • Фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони;
  • Фото і відео позицій наших засобів ППО;
  • Свої думки, яка українська зброя, де може стояти і які об’єкти прикривати;
  • Скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули".
 

Деталі: Військові пояснюють, що росіяни використовують таку інформацію для розвідки; прокладання маршрутів ракет для обходу української ППО; корегування та завдання ударів по самих засобах ППО.

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Теми: війнаППО
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