Военные объяснили, как враг использует информацию соцсетей для ракетных ударов
Понедельник, 19 декабря 2022, 11:18
Готовясь к ракетным атакам, россияне используют воздушную, наземную агентурную разведку, изучают социальные сети украинских пользователей, различные паблики.
Источник: "Армия Inform"
Дословно: "Ни в коем случае не публикуйте в состоянии реального времени:
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- Фото и видео пусков наших ракет противовоздушной обороны;
- Фото и видео позиций наших средств ПВО;
- Свое мнение, какое украинское оружие, где может стоять и какие объекты прикрывать;
- Сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали".
Детали: Военные объясняют, что россияне используют такую информацию для разведки; прокладывания маршрутов ракет для обхода украинской ПВО; корректировки и нанесения ударов по самим средствам ПВО.