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Военные объяснили, как враг использует информацию соцсетей для ракетных ударов

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 12:18
иллюстративное фото с сайта "Армия Inform"

Готовясь к ракетным атакам, россияне используют воздушную, наземную агентурную разведку, изучают социальные сети украинских пользователей, различные паблики.

Источник: "Армия Inform"

Дословно: "Ни в коем случае не публикуйте в состоянии реального времени:

  • Фото и видео пусков наших ракет противовоздушной обороны;
  • Фото и видео позиций наших средств ПВО;
  • Свое мнение, какое украинское оружие, где может стоять и какие объекты прикрывать;
  • Сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали".
 

Детали: Военные объясняют, что россияне используют такую информацию для разведки; прокладывания маршрутов ракет для обхода украинской ПВО; корректировки и нанесения ударов по самим средствам ПВО.

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Темы: войнаПВО
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