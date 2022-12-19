Военные объяснили, как враг использует информацию соцсетей для ракетных ударов

Готовясь к ракетным атакам, россияне используют воздушную, наземную агентурную разведку, изучают социальные сети украинских пользователей, различные паблики.

Источник: "Армия Inform"

Дословно: "Ни в коем случае не публикуйте в состоянии реального времени:

Фото и видео пусков наших ракет противовоздушной обороны;

Фото и видео позиций наших средств ПВО;

Свое мнение, какое украинское оружие, где может стоять и какие объекты прикрывать;

Сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали".

Детали: Военные объясняют, что россияне используют такую информацию для разведки; прокладывания маршрутов ракет для обхода украинской ПВО; корректировки и нанесения ударов по самим средствам ПВО.