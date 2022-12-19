Росія анонсувала спільні з Китаєм навчання військово-морських сил
Міноборони Росії анонсувало спільні з Китаєм навчання військово-морських сил наприкінці 2022 року.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Навчання проходитимуть 21-27 грудня у Східнокитайському морі, у тому числі з пусками ракет та артилерійським вогнем. Такі маневри проводяться щорічно з 2012 року.
Метою називають "посилення співпраці між Росією та Китаєм і підтримання миру й стабільності у Тихоокеанському регіоні".
З російського боку братимуть участь чотири кораблі, зокрема флагман Тихоокеанського флоту, ракетний крейсер "Варяг", та шість китайських кораблів, також літаки й гелікоптери. Російські судна, які вирушають на навчання, у понеділок вийшли з Владивостока.
Також у регіоні регулярно проводили спільні навчання Південна Корея, США та Японія.