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Росія анонсувала спільні з Китаєм навчання військово-морських сил

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 12:18

Міноборони Росії анонсувало спільні з Китаєм навчання військово-морських сил наприкінці 2022 року.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Навчання проходитимуть 21-27 грудня у Східнокитайському морі, у тому числі з пусками ракет та артилерійським вогнем. Такі маневри проводяться щорічно з 2012 року. 

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Метою називають "посилення співпраці між Росією та Китаєм і підтримання миру й стабільності у Тихоокеанському регіоні". 

З російського боку братимуть участь чотири кораблі, зокрема флагман Тихоокеанського флоту, ракетний крейсер "Варяг", та шість китайських кораблів, також літаки й гелікоптери. Російські судна, які вирушають на навчання, у понеділок вийшли з Владивостока.  

Також у регіоні регулярно проводили спільні навчання Південна Корея, США та Японія.

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Теми: РосіяКитайЗбройні силиармія
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