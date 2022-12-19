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Россия анонсировала совместные с Китаем учения военно-морских сил

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 12:18

Минобороны России анонсировало совместные с Китаем учения военно-морских сил в конце 2022 года.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Учения будут проходить 21-27 декабря в Восточно-Китайском море, в том числе с пусками ракет и артиллерийским огнем. Такие маневры проводятся ежегодно с 2012 года.

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Целью называют "усиление сотрудничества между Россией и Китаем и поддержание мира и стабильности в Тихоокеанском регионе".

С российской стороны будут участвовать четыре корабля, в том числе флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер "Варяг", и шесть китайских кораблей, а также самолеты и вертолеты. Российские суда, которые отправляются на учения, в понедельник вышли из Владивостока.

Также в регионе регулярно проводили совместные учения Южная Корея, США и Япония.

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Темы: РосcияКитайВооруженные силыармия
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