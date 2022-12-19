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Британія анонсувала великий пакет боєприпасів для України

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 12:20

Британія анонсувала новий пакет військової підтримки для України, що включатиме передусім артилерійські боєприпаси.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у британському уряді, розповідаючи про візит Сунака на зустріч з прем’єрами країн Північної Європи та Нідерландів у форматі "Об’єднані експедиційні сили", яка 19 грудня проходить у Ризі і на якому дистанційно виступить також Володимир Зеленський.

Сунак обговорить із партнерами зусилля для протидії російській агресії у регіоні та закликатиме їх зберегти або підвищити рівень підтримки України у 2022 році.

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"Паралельно з його закликом, Британія оголосить про майбутню поставку сотень тисяч боєприпасів для артилерії у наступному році за контрактом на 250 млн фунтів стерлінгів, що забезпечить постійне надходження в Україну вкрай важливих артилерійських боєприпасів протягом 2023 року", - зазначають у комюніке. 

Ріші Сунак особисто повідомив президента України Володимира Зеленського про цю нову підтримку минулого тижня. Після їхньої розмови повідомляли, що Сунак тоді пообіцяв Україні і нові засоби протиповітряної оборони.

Також зазначають, що з лютого Україна отримала від Сполученого Королівства понад 100 тисяч боєприпасів, на додачу до іншого.

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Теми: Велика Британіязброявійна
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