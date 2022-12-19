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Британия анонсировала большой пакет боеприпасов для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 12:20

Великобритания анонсировала новый пакет военной поддержки для Украины, который будет включать прежде всего артиллерийские боеприпасы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в британском правительстве, рассказывая о визите Сунака на встречу с премьерами стран Северной Европы и Нидерландов в формате "Объединенные экспедиционные силы", которая 19 декабря проходит в Риге и на котором дистанционно выступит также Владимир Зеленский.

Сунак обсудит с партнерами усилия для противодействия российской агрессии в регионе и призовет их сохранить или повысить уровень поддержки Украины в 2022 году.

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"Параллельно с его призывом, Великобритания объявит о предстоящей поставке сотен тысяч боеприпасов для артиллерии в следующем году по контракту на 250 млн фунтов стерлингов, что обеспечит постоянное поступление в Украину крайне важных артиллерийских боеприпасов в течение 2023 года", - отмечают в коммюнике.

Риши Сунак лично сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому об этой новой поддержке на прошлой неделе.

Также отмечают, что с февраля Украина получила от Соединенного Королевства более 100 тысяч боеприпасов, в дополнение к другому.

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Темы: Великобританияоружиевойна
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