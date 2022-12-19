В Україні оголошували повітряну тривогу через злети ворожих літаків

Вдень 19 грудня в усіх областях, окрім західних і південних, повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог, профільні телеграм-канали, "Беларуский Гаюн"

Деталі: Тривога діє у Києві та понад 10 областях.

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У соцмережах повідомляють про виліт двох літаків Ту-22м3 з Рязанської області у напрямку Курської області.

Наразі є загроза ракетних ударів, але й польоти можуть бути тренувальними – достеменно невідомо.

Влада просить українців перебувати в укриттях.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше білоруси повідомили про зліт винищувача з Барановичів о 13:45.

Нагадаємо: 19 грудня російський диктатор Володимир Путін має прилетіти до свого білоруського колеги Олександра Лукашенка в Мінськ.