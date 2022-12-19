В Україні оголошували повітряну тривогу через злети ворожих літаків
Понеділок, 19 грудня 2022, 13:44
Вдень 19 грудня в усіх областях, окрім західних і південних, повітряна тривога.
Джерело: мапа повітряних тривог, профільні телеграм-канали, "Беларуский Гаюн"
Деталі: Тривога діє у Києві та понад 10 областях.
У соцмережах повідомляють про виліт двох літаків Ту-22м3 з Рязанської області у напрямку Курської області.
Наразі є загроза ракетних ударів, але й польоти можуть бути тренувальними – достеменно невідомо.
Влада просить українців перебувати в укриттях.
Оновлено: Пізніше білоруси повідомили про зліт винищувача з Барановичів о 13:45.
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Нагадаємо: 19 грудня російський диктатор Володимир Путін має прилетіти до свого білоруського колеги Олександра Лукашенка в Мінськ.