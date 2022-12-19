В Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлетов вражеских самолетов
Понедельник, 19 декабря 2022, 12:44
Днем 19 декабря во всех областях, кроме западных и южных, воздушная тревога.
Источник: карта воздушных тревог, профильные телеграмм-каналы, "Беларуский Гаюн"
Детали: Тревога действует в Киеве и более 10 областях.
Реклама:
В соцсетях сообщают о вылете двух самолетов Ту-22м3 из Рязанской области в направлении Курской области.
Сейчас есть угроза ракетных ударов, но и полеты могут быть тренировочными - точно неизвестно.
Власти просят украинцев находиться в укрытиях.
ВИДЕО ДНЯ
Обновлено: Позже белорусы сообщили о взлете истребителя из Барановичей в 13:45.
Напомним: 19 декабря российский диктатор Владимир Путин должен прилететь к своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко в Минск.