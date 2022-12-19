В Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлетов вражеских самолетов

Днем 19 декабря во всех областях, кроме западных и южных, воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог, профильные телеграмм-каналы, "Беларуский Гаюн"

Детали: Тревога действует в Киеве и более 10 областях.

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В соцсетях сообщают о вылете двух самолетов Ту-22м3 из Рязанской области в направлении Курской области.

Сейчас есть угроза ракетных ударов, но и полеты могут быть тренировочными - точно неизвестно.

Власти просят украинцев находиться в укрытиях.

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Обновлено: Позже белорусы сообщили о взлете истребителя из Барановичей в 13:45.

Напомним: 19 декабря российский диктатор Владимир Путин должен прилететь к своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко в Минск.