МЗС РФ погрожує Греції через плани надати ППО Україні

Міністерство закордонних справ Росії вдалось до погроз Греції після того, як грецька влада висловила готовність передати Україні зенітно-ракетні системи С-300 за умови розміщення на Криті американських комплексів Patriot.

Коментар з погрозами у понеділок розміщений на сайті МЗС РФ, він оприлюднений від імені речниці міністерства Марії Захарової, повідомляє "Європейська правда".

Захарова заявила, що плани про постачання Києву С-300 та інших засобів ППО є провокаційними та "відверто ворожими" щодо Росії. Її заява дотримується традиційної пропагандистської лінії МЗС РФ, у якій містяться безпідставні звинувачення на адресу Києва.

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"Офіційні Афіни не турбує, що, спрямовуючи озброєння в зону бойових дій, вони стають прямими співучасниками українських неонацистів, які ведуть злочинну війну проти мирного цивільного населення Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини, зокрема численних етнічних греків, які проживають там", - зазначила Захарова.

За словами речниці, потенційна передача Україні систем С300 стане "грубим порушенням" російсько-грецьких міжурядових угод про військово-технічне співробітництво та "неминуче матиме наслідки".

"Поки ще не пізно, можна відмовитися від небезпечних задумів. Ще раз попереджаємо грецьке керівництво про відповідальність", - заявила Захарова.

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Минулого тижня міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.

Ще у вересні грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс стверджував, що Греція не має наміру відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва, оскільки не хоче послаблювати власну оборону.

Нагадаємо, у квітні Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.

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