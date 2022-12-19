МИД РФ угрожает Греции из-за планов предоставить ПВО Украине

Министерство иностранных дел России прибегло к угрозам Греции после того, как власти страны выразили готовность передать Украине зенитно-ракетные системы С-300 при условии размещения на Крите американских комплексов Patriot.

Комментарий с угрозами в понедельник размещен на сайте МИД РФ, он обнародован от имени пресс-секретаря министерства Марии Захаровой, сообщает "Европейская правда".

Захарова заявила, что планы о поставках Киеву С-300 и других средств ПВО являются провокационными и "откровенно враждебными" по отношению к России. Ее заявление придерживается традиционной пропагандистской линии МИД РФ, в которой содержатся безосновательные обвинения в адрес Киева.

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"Официальные Афины не беспокоит, что, направляя вооружение в зону боевых действий, они становятся прямыми соучастниками украинских неонацистов, которые ведут преступную войну против мирного гражданского населения Донбасса, Запорожья и Херсонщины, в том числе многочисленных этнических греков, проживающих там", - отметила Захарова.

По словам спикера, потенциальная передача Украине систем С300 станет "грубым нарушением" российско-греческих межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве и "неизбежно будет иметь последствия".

"Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности", - заявила Захарова.

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На прошлой неделе министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Афины могут передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300 в случае, если Соединенные Штаты разместят вместо них на Крите свои ЗРК Patriot.

Еще в сентябре греческий премьер Кириакос Мицотакис утверждал, что Греция не намерена отправлять в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, поскольку не хочет ослаблять собственную оборону.

Напомним, в апреле Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив взамен американскую Patriot.

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