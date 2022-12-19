Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Відні викрили російського шпигуна, сина колишнього дипломата

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 14:35

У Відні ведуть розслідування щодо 39-річного чоловіка, якого підозрюють у багаторічній роботі на спецслужби Росії.

Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".

Підозрюваний - нібито громадянин Греції російського походження та син колишнього дипломата, який працював в Австрії та Німеччині і також міг працювати на російські спецслужби. Обшуки у його квартирі у Відні пройшли ще у березні.

Слідство встановило, що підозрюваний мав активні контакти з дипломатами та шпигунами інших країн, також міг проходити військову підготовку у Росії і перебував у Москві на початку повномасштабної агресії РФ проти України. Його завданням в Австрії міг бути збір інформації про суспільно-політичні настрої і безпекову ситуацію. 

У Відні виявили цілу систему таємних місць, маркованих малопомітними знаками,  через які підозрюваний обмінювався інформацією зі своїми контактами. За даними слідства, на таких обмінах даними завжди були присутні російські дипломати. 

Також з’ясувалося, що чоловік придбав декілька об’єктів нерухомості у Відні, Росії та Греції. 

Підозрюваний перебував під арештом, зараз його відпустили. Якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує ув’язнення на термін від 6 місяців до 5 років. 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: РосіяЄСшпигунство
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 11:48У Бєлгородській області "бавовна": частина Шебекіно була без світла

Ситуація з електропостачанням на Київщині лишається критичною: без світла 80% регіону

Не тільки кулі: ЗМІ дізнались, від чого гинуть росіяни на війні

відеоЗеленський побував у Бахмуті

Україна у найближчі місяці отримає ще понад 10 тисяч антен Starlink – Федоров

Тренування літаків РФ у Білорусі проводять для пошуку цілей в Україні – Наєв

Усі новини...
Росія
МЗС РФ погрожує Греції через плани надати ППО Україні
Брязкання зброєю: ОДКБ анонсувала військові навчання на західних кордонах
Росія анонсувала спільні з Китаєм навчання військово-морських сил
Останні новини
14:24
В енергосистемі зберігається значний дефіцит: у вівторок планують заживити більше споживачів
14:22
Україна працює з партнерами для залучення більшої кількості енергодопомоги - Кулеба
14:18
фото, відео, доповнено від 11:48У Бєлгородській області "бавовна": частина Шебекіно була без світла
14:17
Ситуація з електропостачанням на Київщині лишається критичною: без світла 80% регіону
14:15
Глава дипломатії ЄС вимагав від Ірану зупинити підтримку Росії у війні
14:14
Систему водопостачання Києва відновили: вода поступово з'являється в домівках
14:13
Зеленський підписав "євроінтеграційний" закон про КСУ, що суперечить рекомендаціям Венеційки
14:12
НБУ попередив про завершення обміну готівкової гривні на євро в Італії
14:09
Україна готує офіційні кроки, щоб довести незаконне перебування Росії в Радбезі ООН
14:09
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабшати і на "чорному ринку", і в банках
Усі новини...