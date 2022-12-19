У Відні викрили російського шпигуна, сина колишнього дипломата

У Відні ведуть розслідування щодо 39-річного чоловіка, якого підозрюють у багаторічній роботі на спецслужби Росії.

Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".

Підозрюваний - нібито громадянин Греції російського походження та син колишнього дипломата, який працював в Австрії та Німеччині і також міг працювати на російські спецслужби. Обшуки у його квартирі у Відні пройшли ще у березні.

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Слідство встановило, що підозрюваний мав активні контакти з дипломатами та шпигунами інших країн, також міг проходити військову підготовку у Росії і перебував у Москві на початку повномасштабної агресії РФ проти України. Його завданням в Австрії міг бути збір інформації про суспільно-політичні настрої і безпекову ситуацію.

У Відні виявили цілу систему таємних місць, маркованих малопомітними знаками, через які підозрюваний обмінювався інформацією зі своїми контактами. За даними слідства, на таких обмінах даними завжди були присутні російські дипломати.

Також з’ясувалося, що чоловік придбав декілька об’єктів нерухомості у Відні, Росії та Греції.

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Підозрюваний перебував під арештом, зараз його відпустили. Якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує ув’язнення на термін від 6 місяців до 5 років.