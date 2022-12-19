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В Вене разоблачили российского шпиона, сына бывшего дипломата

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 14:35

В Вене ведут расследование в отношении 39-летнего мужчины, которого подозревают в многолетней работе на спецслужбы России.

Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".

Подозреваемый - якобы гражданин Греции российского происхождения и сын бывшего дипломата, который работал в Австрии и Германии и также мог работать на российские спецслужбы. Обыски в его квартире в Вене прошли еще в марте.

Следствие установило, что подозреваемый имел активные контакты с дипломатами и шпионами других стран, также мог проходить военную подготовку в России и находился в Москве в начале полномасштабной агрессии РФ против Украины. Его задачей в Австрии мог быть сбор информации об общественно-политических настроениях и ситуации с безопасностью.

В Вене обнаружили целую систему тайных мест, маркированных малозаметными знаками, через которые подозреваемый обменивался информацией со своими контактами. По данным следствия, на таких обменах данными всегда присутствовали российские дипломаты.

Также выяснилось, что мужчина приобрел несколько объектов недвижимости в Вене, России и Греции.

Подозреваемый находился под арестом, сейчас его отпустили. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит заключение на срок от 6 месяцев до 5 лет.

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Темы: РосcияЕСшпионаж
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