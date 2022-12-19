Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Допомагає постачати воду військовим базам РФ в окупованому Криму: СБУ викрила посіпаку

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 грудня 2022, 14:53
фото з сайту vgoru.org

Служба безпеки України встановила особу "посадовця" окупаційної адміністрації у захопленій частині Херсонщини, який допомагає ворогу відновити подачу прісної води до Криму.

Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Зловмисником є колишній керівник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників, зазначають в СБУ.

За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Андрієнка.

Після захоплення регіону чоловік добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився очолити створене окупантами "государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области".

На цій "посаді" він виконує вказівки Кремля щодо налагодження безперебійного водопостачання військових баз РФ на території українського півострова.

Для цього колаборант підписав "доручення" щодо незаконного приєднання до складу окупаційного органу підрозділів Північно-Кримського каналу.

ВІДЕО ДНЯ

Через цю гідротехнічну артерію він намагається забезпечити подачу дніпровської води до місць тимчасової дислокації окупаційних угруповань у захопленій частині півдня України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру в добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Дослівно: "Наразі зловмисник знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Однак, співробітники Служби безпеки знають про місця його перебування і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти України".

Теми: СБУвійнаколабораціяКрим
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 11:48У Бєлгородській області "бавовна": частина Шебекіно була без світла

Ситуація з електропостачанням на Київщині лишається критичною: без світла 80% регіону

Не тільки кулі: ЗМІ дізнались, від чого гинуть росіяни на війні

відеоЗеленський побував у Бахмуті

Україна у найближчі місяці отримає ще понад 10 тисяч антен Starlink – Федоров

Тренування літаків РФ у Білорусі проводять для пошуку цілей в Україні – Наєв

Усі новини...
СБУ
На Херсонщині зловили колаборанта: за окупації був "головою сільради"
СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині, який годував росіян під час окупації
Відсторонений мер Чернігова поскаржився на стеження
Останні новини
14:24
В енергосистемі зберігається значний дефіцит: у вівторок планують заживити більше споживачів
14:22
Україна працює з партнерами для залучення більшої кількості енергодопомоги - Кулеба
14:18
фото, відео, доповнено від 11:48У Бєлгородській області "бавовна": частина Шебекіно була без світла
14:17
Ситуація з електропостачанням на Київщині лишається критичною: без світла 80% регіону
14:15
Глава дипломатії ЄС вимагав від Ірану зупинити підтримку Росії у війні
14:14
Систему водопостачання Києва відновили: вода поступово з'являється в домівках
14:13
Зеленський підписав "євроінтеграційний" закон про КСУ, що суперечить рекомендаціям Венеційки
14:12
НБУ попередив про завершення обміну готівкової гривні на євро в Італії
14:09
Україна готує офіційні кроки, щоб довести незаконне перебування Росії в Радбезі ООН
14:09
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабшати і на "чорному ринку", і в банках
Усі новини...