Допомагає постачати воду військовим базам РФ в окупованому Криму: СБУ викрила посіпаку

Служба безпеки України встановила особу "посадовця" окупаційної адміністрації у захопленій частині Херсонщини, який допомагає ворогу відновити подачу прісної води до Криму.

Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Зловмисником є колишній керівник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників, зазначають в СБУ.

За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Андрієнка.

Після захоплення регіону чоловік добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився очолити створене окупантами "государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области".

На цій "посаді" він виконує вказівки Кремля щодо налагодження безперебійного водопостачання військових баз РФ на території українського півострова.

Для цього колаборант підписав "доручення" щодо незаконного приєднання до складу окупаційного органу підрозділів Північно-Кримського каналу.

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Через цю гідротехнічну артерію він намагається забезпечити подачу дніпровської води до місць тимчасової дислокації окупаційних угруповань у захопленій частині півдня України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру в добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Дослівно: "Наразі зловмисник знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Однак, співробітники Служби безпеки знають про місця його перебування і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти України".