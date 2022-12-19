Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Допомагає постачати воду військовим базам РФ в окупованому Криму: СБУ викрила посіпаку

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 грудня 2022, 13:53
Допомагає постачати воду військовим базам РФ в окупованому Криму: СБУ викрила посіпаку
фото з сайту vgoru.org

Служба безпеки України встановила особу "посадовця" окупаційної адміністрації у захопленій частині Херсонщини, який допомагає ворогу відновити подачу прісної води до Криму.

Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Зловмисником є колишній керівник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників, зазначають в СБУ.

Реклама:

За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Андрієнка.

Після захоплення регіону чоловік добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився очолити створене окупантами "государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области".

На цій "посаді" він виконує вказівки Кремля щодо налагодження безперебійного водопостачання військових баз РФ на території українського півострова.

ВІДЕО ДНЯ

Для цього колаборант підписав "доручення" щодо незаконного приєднання до складу окупаційного органу підрозділів Північно-Кримського каналу.

Через цю гідротехнічну артерію він намагається забезпечити подачу дніпровської води до місць тимчасової дислокації окупаційних угруповань у захопленій частині півдня України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру в добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Дослівно: "Наразі зловмисник знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Однак, співробітники Служби безпеки знають про місця його перебування і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти України".

Теми: СБУвійнаколабораціяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
СБУ
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: