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Помогает поставлять воду военным базам РФ в Крыму: СБУ изобличила прихвостня

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 13:53
Помогает поставлять воду военным базам РФ в Крыму: СБУ изобличила прихвостня
фото с сайта vgoru.org

Служба безопасности Украины установила личность "чиновника" оккупационной администрации в захваченной части Херсонщины, который помогает врагу восстановить подачу пресной воды в Крым.

Источник: пресс-служба СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Злоумышленником является бывший руководитель Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков, отмечают в СБУ.

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По данным источника УП, речь идет об Игоре Андриенко.

После захвата региона мужчина добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и согласился возглавить созданное оккупантами "государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области".

На этой "должности" он выполняет указания Кремля по налаживанию бесперебойного водоснабжения военных баз РФ на территории украинского полуострова.

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Для этого коллаборационист подписал "поручение" о незаконном присоединении в состав оккупационного органа подразделений Северо-Крымского канала.

Через эту гидротехническую артерию он пытается обеспечить подачу днепровской воды к местам временной дислокации оккупационных группировок в захваченной части юга Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в добровольном занятии гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории.

Дословно: "Сейчас злоумышленник находится на временно оккупированной территории Херсонщины.

Однако, сотрудники Службы безопасности знают о месте его пребывания и проводят комплексные мероприятия для привлечения к ответственности за преступления против Украины".

Темы: СБУвойнаколлаборационизмКрым
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