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Помогает поставлять воду военным базам РФ в Крыму: СБУ изобличила прихвостня

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 14:53
фото с сайта vgoru.org

Служба безопасности Украины установила личность "чиновника" оккупационной администрации в захваченной части Херсонщины, который помогает врагу восстановить подачу пресной воды в Крым.

Источник: пресс-служба СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Злоумышленником является бывший руководитель Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков, отмечают в СБУ.

По данным источника УП, речь идет об Игоре Андриенко.

После захвата региона мужчина добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и согласился возглавить созданное оккупантами "государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области".

На этой "должности" он выполняет указания Кремля по налаживанию бесперебойного водоснабжения военных баз РФ на территории украинского полуострова.

Для этого коллаборационист подписал "поручение" о незаконном присоединении в состав оккупационного органа подразделений Северо-Крымского канала.

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Через эту гидротехническую артерию он пытается обеспечить подачу днепровской воды к местам временной дислокации оккупационных группировок в захваченной части юга Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в добровольном занятии гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории.

Дословно: "Сейчас злоумышленник находится на временно оккупированной территории Херсонщины.

Однако, сотрудники Службы безопасности знают о месте его пребывания и проводят комплексные мероприятия для привлечения к ответственности за преступления против Украины".

Темы: СБУвойнаколлаборационизмКрым
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