Прем'єр Британії закликав ігнорувати заклики РФ про припинення вогню до виведення військ

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав ігнорувати будь-які заклики Москви до припинення вогню доти, доки вона не піде із окупованих територій в Україні.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Сунак звернувся до лідерів країн-членів Об'єднаних експедиційних сил у Латвії, де президент України Володимир Зеленський закликав Захід надати більше зброї.

Сунак заявив, що Альянс повинен надати більше військової допомоги Україні, включаючи додаткові системи протиповітряної оборони, артилерію та бронетехніку.

"Ми повинні чітко усвідомлювати, що будь-який односторонній заклик до припинення вогню з боку Росії є абсолютно безглуздим у нинішньому контексті. Я думаю, що це був би помилковий заклик, він буде використаний Росією для перегрупування, для посилення своїх військ. І поки вони не вийдуть із загарбаної території, не може і не повинно бути ніяких реальних переговорів", - сказав він.

Замість цього, за його словами, альянс повинен продовжувати зосереджуватися на "зниженні здатності Росії перегрупуватися і поповнювати запаси".

"Це передбачає переслідування її ланцюгів постачання і позбавлення міжнародної підтримки, зокрема рішучу критику Ірану за постачання безпілотників до Москви, - сказав Сунак.

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Виступаючи по відеозв'язку, Володимир Зеленський попросив лідерів надати широкий спектр систем озброєнь всього за кілька годин після того, як Київ зазнав атаки російських безпілотників.

Нагадаємо, Британія оголосила про нову поставку Україні сотень тисяч артилерійських боєприпасів у рамках пакета оборонної допомоги на 2023 рік за контрактом на суму 250 мільйонів фунтів стерлінгів.

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