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Премьер Британии призвал игнорировать призывы РФ о прекращении огня до вывода войск

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 15:20

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал игнорировать любые призывы Москвы к прекращению огня до тех пор, пока она не уйдет с оккупированных территорий в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Сунак обратился к лидерам стран-членов Объединенных экспедиционных сил в Латвии, где президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад предоставить больше оружия.

Сунак заявил, что Альянс должен предоставить больше военной помощи Украине, включая дополнительные системы противовоздушной обороны, артиллерию и бронетехнику.

"Мы должны четко осознавать, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России является абсолютно бессмысленным в нынешнем контексте. Я думаю, что это был бы ошибочный призыв, он будет использован Россией для перегруппировки, для усиления своих войск. И пока они не выйдут из захваченной территории, не может и не должно быть никаких реальных переговоров", - сказал он.

Вместо этого, по его словам, альянс должен продолжать сосредотачиваться на "снижении способности России перегруппироваться и пополнять запасы".

"Это предполагает преследование ее цепей поставок и лишение международной поддержки, в частности решительную критику Ирана за поставки беспилотников в Москву", - сказал Сунак.

ВИДЕО ДНЯ

Выступая по видеосвязи, Владимир Зеленский попросил лидеров предоставить широкий спектр систем вооружений всего через несколько часов после того, как Киев подвергся атаке российских беспилотников.

Напомним, Великобритания объявила о новой поставке Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках пакета оборонной помощи на 2023 год по контракту на сумму 250 миллионов фунтов стерлингов.

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Темы: ВеликобританияСунакРосcиявойна
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