Премьер Британии призвал игнорировать призывы РФ о прекращении огня до вывода войск
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал игнорировать любые призывы Москвы к прекращению огня до тех пор, пока она не уйдет с оккупированных территорий в Украине.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Сунак обратился к лидерам стран-членов Объединенных экспедиционных сил в Латвии, где президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад предоставить больше оружия.
Сунак заявил, что Альянс должен предоставить больше военной помощи Украине, включая дополнительные системы противовоздушной обороны, артиллерию и бронетехнику.
"Мы должны четко осознавать, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России является абсолютно бессмысленным в нынешнем контексте. Я думаю, что это был бы ошибочный призыв, он будет использован Россией для перегруппировки, для усиления своих войск. И пока они не выйдут из захваченной территории, не может и не должно быть никаких реальных переговоров", - сказал он.
Вместо этого, по его словам, альянс должен продолжать сосредотачиваться на "снижении способности России перегруппироваться и пополнять запасы".
"Это предполагает преследование ее цепей поставок и лишение международной поддержки, в частности решительную критику Ирана за поставки беспилотников в Москву", - сказал Сунак.
Выступая по видеосвязи, Владимир Зеленский попросил лидеров предоставить широкий спектр систем вооружений всего через несколько часов после того, как Киев подвергся атаке российских беспилотников.
Напомним, Великобритания объявила о новой поставке Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках пакета оборонной помощи на 2023 год по контракту на сумму 250 миллионов фунтов стерлингов.
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