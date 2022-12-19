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"Бандери нас усіх з’їдять": на в'їзді в Київ затримали священника УПЦ МП

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 грудня 2022, 15:25
фото ДПСУ

Священнослужителя, що сповідує антиукраїнську позицію, викрили на в’їзді в Київ під час перевірки автобуса, який прямував із Харкова.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Подія сталася напередодні Дня Святого Миколая. Вищевказаний пасажир повідомив, що їде у Києво-Печерську лавру. Громадянин України 1976 року народження виявився ієреєм у Харківській єпархії УПЦ МП.

У телефоні служителя церкви прикордонники виявили безліч номерів російських операторів, листування проросійського спрямування, компрометуючі матеріали пропаганди країни-агресора.

 

Дослівно: "У своїй переписці ієрей зневажливо називає українців бандерівцями, вуйками, Росію – матушкою, а себе – ледь не мучеником. Можна лише уявити, що такий священник проповідує своїй пастві. Ось кілька цитат з його переписки:

"…слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!";

 "…не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи";

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"…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";

"…вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо".

В останньому пасажир не помилився. Автора переписки прикордонники передали представникам компетентних правоохоронних органів для прийняття відносно нього правового рішення".

 
 

Теми: Прикордонна служба
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