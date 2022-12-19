Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Бандери нас усіх з’їдять": на в'їзді в Київ затримали священника УПЦ МП

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 грудня 2022, 14:25
Бандери нас усіх з’їдять: на в'їзді в Київ затримали священника УПЦ МП
фото ДПСУ

Священнослужителя, що сповідує антиукраїнську позицію, викрили на в’їзді в Київ під час перевірки автобуса, який прямував із Харкова.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Подія сталася напередодні Дня Святого Миколая. Вищевказаний пасажир повідомив, що їде у Києво-Печерську лавру. Громадянин України 1976 року народження виявився ієреєм у Харківській єпархії УПЦ МП.

Реклама:

У телефоні служителя церкви прикордонники виявили безліч номерів російських операторів, листування проросійського спрямування, компрометуючі матеріали пропаганди країни-агресора.

 

Дослівно: "У своїй переписці ієрей зневажливо називає українців бандерівцями, вуйками, Росію – матушкою, а себе – ледь не мучеником. Можна лише уявити, що такий священник проповідує своїй пастві. Ось кілька цитат з його переписки:

"…слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!";

ВІДЕО ДНЯ

 "…не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи";

"…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";

"…вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо".

В останньому пасажир не помилився. Автора переписки прикордонники передали представникам компетентних правоохоронних органів для прийняття відносно нього правового рішення".

 
 

Теми: Прикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники підтверджують, що "вагнерівці" виїжджають із Білорусі
Прикордонні служби Литви, Латвії та Польщі обговорили сценарій закриття кордону з Білоруссю
Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію військовозобов'язаних
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: