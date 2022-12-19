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"Бандеры нас всех съедят": на въезде в Киев задержан священник УПЦ МП

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 14:25
Бандеры нас всех съедят: на въезде в Киев задержан священник УПЦ МП
фото ГПСУ

Священнослужителя, исповедующего антиукраинскую позицию, разоблачили на въезде в Киев во время проверки автобуса, следовавшего из Харькова.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Событие имело место накануне Дня Святого Николая. Вышеуказанный пассажир сообщил, что едет в Киево-Печерскую лавру. Гражданин Украины 1976 года рождения оказался иереем в Харьковской епархии УПЦ МП.

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В телефоне служителя церкви пограничники обнаружили множество номеров российских операторов, переписку пророссийского направления, компрометирующие материалы пропаганды страны-агрессора.

Дословно: "В своей переписке иерей пренебрежительно называет украинцев бандеровцами, вуйками, Россию - матушкой, а себя - едва ли не мучеником. Можно только представить, что такой священник проповедует своей пастве. Вот несколько цитат из его переписки:

"…слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!";

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 "…не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи";

"…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";

"…вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо".

В последнем пассажир не ошибся. Автора переписки пограничники передали представителям компетентных правоохранительных органов для принятия в отношении него правового решения".

 
 

Темы: Пограничная служба
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