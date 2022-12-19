Путін вирішив дарувати "героям війни" землю в Криму - ЗМІ
Понеділок, 19 грудня 2022, 14:54
Президент Росії Володимир Путін видав розпорядження, за яким учасникам війни, які відзначилися, рекомендується безоплатно видавати земельні ділянки в Підмосков'ї, Криму та Севастополі.
Джерело: видання "Осторожно, новости", копія розпорядження Путіна
Деталі: Згідно з розпорядженням, Путін вирішив дарувати землю військовим, нагородженим за заслуги на війні, ветеранам бойових дій, родичам загиблих.
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Указ підписано 19 грудня.
Нагадаємо: 19 грудня борт Путіна увійшов у повітряний простір Білорусі
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