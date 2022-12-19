Путин решил дарить "героям войны" землю в Крыму – СМИ
Понедельник, 19 декабря 2022, 14:54
Президент России Владимир Путин издал распоряжение, по которому отличившимся участникам войны рекомендуется безвозмездно выдавать земельные участки в Подмосковье, Крыму и Севастополе.
Источник: издание "Осторожно, новости", копия распоряжения Путина
Детали: Согласно распоряжению, Путин решил дарить землю военным, награжденным за заслуги на войне, ветеранам боевых действий, родственникам погибших.
Реклама:
Указ подписан 19 декабря.
Напомним: 19 декабря борт Путина вошел в воздушное пространство Беларуси
Слушайте также:
ВИДЕО ДНЯ
Слушайте подкаст "Кляті питання" на удобной платформе: