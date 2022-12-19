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Путин решил дарить "героям войны" землю в Крыму – СМИ

Роман ПетренкоПонедельник, 19 декабря 2022, 14:54
Путин решил дарить героям войны землю в Крыму – СМИ
путин, фото тасс

Президент России Владимир Путин издал распоряжение, по которому отличившимся участникам войны рекомендуется безвозмездно выдавать земельные участки в Подмосковье, Крыму и Севастополе.

Источник: издание "Осторожно, новости", копия распоряжения Путина

Детали: Согласно распоряжению, Путин решил дарить землю военным, награжденным за заслуги на войне, ветеранам боевых действий, родственникам погибших.

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Указ подписан 19 декабря.

 

Напомним: 19 декабря борт Путина вошел в воздушное пространство Беларуси

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Темы: ПутинКрымвойнапропаганда
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