Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна вітає заклики республіканців у США до більшого контролю за допомогою – посол

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 15:03

Посол США в Україні Оксана Маркарова заявила, що Київ вітає заклики в Республіканській партії до більш ретельної перевірки американської допомоги українській стороні для захисту від повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Маркарова заявила в інтерв’ю телеканалу ABC.

"Ми працюємо з Конгресом на дуже сильній двопартійній основі… І вже створена низка систем. Система НАТО щодо систем безпеки, а також повна звітність щодо бюджетної підтримки. Отже, ми з нетерпінням чекаємо на продовження цієї роботи. І насправді ми дуже розраховуємо на подальшу підтримку Конгресу, особливо на 2023 рік", – сказала посол України.

Реклама:

Дипломат наголосила, що Київ розраховує на отримання від США додаткових засобів посилення протиповітряної оборони.

"За останні два місяці сталася масована атака на цивільну інфраструктуру: 50% енергомережі знищена. Ми маємо це зупинити. І єдиний для цього шлях – збільшення протиповітряної оборони по всій Україні", – зазначила Маркарова.

Як зазначає ABC, адміністрація президента США Джо Байдена та Конгрес уже спрямували майже 50 мільярдів доларів допомоги Україні у 2022 році, причому до кінця року американські законодавці можуть додати більше заходів підтримки України до програми фінансування уряду.

ВІДЕО ДНЯ

Заява посла України у США пролунала на тлі дедалі частіших закликів Республіканської партії США, як в січні 2023 року отримає контроль над Палатою представників Конгресу, до посилення перевірки грошей і зброї, що надходять в Україну.

За даними ЗМІ, до березня 2023 року адміністрація Байдена розраховує укласти контракт для реалізації трирічної ініціативи, спрямованої на контроль за наданням американської військової та фінансової допомоги Україні.

Теми: СШАУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
США
США надішлють в Україну перші снаряди зі збідненим ураном – Reuters
У США побачили "помітний прогрес" контрнаступу на півдні
Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: