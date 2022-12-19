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Україна вітає заклики республіканців у США до більшого контролю за допомогою – посол

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 16:03

Посол США в Україні Оксана Маркарова заявила, що Київ вітає заклики в Республіканській партії до більш ретельної перевірки американської допомоги українській стороні для захисту від повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Маркарова заявила в інтерв’ю телеканалу ABC.

"Ми працюємо з Конгресом на дуже сильній двопартійній основі… І вже створена низка систем. Система НАТО щодо систем безпеки, а також повна звітність щодо бюджетної підтримки. Отже, ми з нетерпінням чекаємо на продовження цієї роботи. І насправді ми дуже розраховуємо на подальшу підтримку Конгресу, особливо на 2023 рік", – сказала посол України.

Дипломат наголосила, що Київ розраховує на отримання від США додаткових засобів посилення протиповітряної оборони.

"За останні два місяці сталася масована атака на цивільну інфраструктуру: 50% енергомережі знищена. Ми маємо це зупинити. І єдиний для цього шлях – збільшення протиповітряної оборони по всій Україні", – зазначила Маркарова.

Як зазначає ABC, адміністрація президента США Джо Байдена та Конгрес уже спрямували майже 50 мільярдів доларів допомоги Україні у 2022 році, причому до кінця року американські законодавці можуть додати більше заходів підтримки України до програми фінансування уряду.

Заява посла України у США пролунала на тлі дедалі частіших закликів Республіканської партії США, як в січні 2023 року отримає контроль над Палатою представників Конгресу, до посилення перевірки грошей і зброї, що надходять в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЗМІ, до березня 2023 року адміністрація Байдена розраховує укласти контракт для реалізації трирічної ініціативи, спрямованої на контроль за наданням американської військової та фінансової допомоги Україні.

Теми: СШАУкраїназброя
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