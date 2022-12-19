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Украина приветствует призывы республиканцев в США к большему контролю за помощью - посол

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 15:03

Посол США в Украине Оксана Маркарова заявила, что Киев приветствует призывы в Республиканской партии к более тщательной проверке американской помощи украинской стороне для защиты от полномасштабного вторжения России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Маркарова заявила в интервью телеканалу ABC.

"Мы работаем с Конгрессом на очень сильной двухпартийной основе... И уже создан ряд систем. Система НАТО по системам безопасности, а также полная отчетность по бюджетной поддержке. Так что мы с нетерпением ждем продолжения этой работы. И на самом деле мы очень рассчитываем на дальнейшую поддержку Конгресса, особенно на 2023 год", - сказала посол Украины.

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Дипломат подчеркнула, что Киев рассчитывает на получение от США дополнительных средств усиления противовоздушной обороны.

"За последние два месяца произошла массированная атака на гражданскую инфраструктуру: 50% энергосети уничтожены. Мы должны это остановить. И единственный для этого путь - увеличение противовоздушной обороны по всей Украине", - отметила Маркарова.

Как отмечает ABC, администрация президента США Джо Байдена и Конгресс уже направили почти 50 миллиардов долларов помощи Украине в 2022 году, причем до конца года американские законодатели могут добавить больше мер поддержки Украины в программу финансирования правительства.

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Заявление посла Украины в США прозвучало на фоне все более частых призывов Республиканской партии США, которая в январе 2023 года получит контроль над Палатой представителей Конгресса, к усилению проверки денег и оружия, поступающих в Украину.

По данным СМИ, до марта 2023 года администрация Байдена рассчитывает заключить контракт для реализации трехлетней инициативы, направленной на контроль за американской военной и финансовой помощью Украине.

Темы: СШАУкраинаоружие
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