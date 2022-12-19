Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина приветствует призывы республиканцев в США к большему контролю за помощью - посол

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 16:03

Посол США в Украине Оксана Маркарова заявила, что Киев приветствует призывы в Республиканской партии к более тщательной проверке американской помощи украинской стороне для защиты от полномасштабного вторжения России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Маркарова заявила в интервью телеканалу ABC.

"Мы работаем с Конгрессом на очень сильной двухпартийной основе... И уже создан ряд систем. Система НАТО по системам безопасности, а также полная отчетность по бюджетной поддержке. Так что мы с нетерпением ждем продолжения этой работы. И на самом деле мы очень рассчитываем на дальнейшую поддержку Конгресса, особенно на 2023 год", - сказала посол Украины.

Дипломат подчеркнула, что Киев рассчитывает на получение от США дополнительных средств усиления противовоздушной обороны.

"За последние два месяца произошла массированная атака на гражданскую инфраструктуру: 50% энергосети уничтожены. Мы должны это остановить. И единственный для этого путь - увеличение противовоздушной обороны по всей Украине", - отметила Маркарова.

Как отмечает ABC, администрация президента США Джо Байдена и Конгресс уже направили почти 50 миллиардов долларов помощи Украине в 2022 году, причем до конца года американские законодатели могут добавить больше мер поддержки Украины в программу финансирования правительства.

Заявление посла Украины в США прозвучало на фоне все более частых призывов Республиканской партии США, которая в январе 2023 года получит контроль над Палатой представителей Конгресса, к усилению проверки денег и оружия, поступающих в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

По данным СМИ, до марта 2023 года администрация Байдена рассчитывает заключить контракт для реализации трехлетней инициативы, направленной на контроль за американской военной и финансовой помощью Украине.

Темы: СШАУкраинаоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Шуляк говорит, что приходила к бойцу в палату не из-за закона, а чтобы помочь. Попросила прощения

фото, видео, дополнено от 11:48В Белгородской области "бавовна": часть Шебекино была без света

Ситуация с электроснабжением на Киевщине остается критической: без света 80% региона

Зеленский подписал "евроинтеграционный" закон о КСУ, вопреки рекомендациям Венецианки

Не только пули: СМИ узнали, от чего гибнут россияне на войне

обновлено, видео, фотоЗеленский побывал в Бахмуте

Все новости...
США
Байден пока не планирует визит в Киев - Politico
Китай обеспокоен неудачами РФ в Украине из-за собственных амбиций – директор ЦРУ
США пытались помешать Украине убить начальника Генштаба РФ - NYT
Последние новости
15:39
"Шахедная" атака России 19 декабря была самой большой - Воздушные силы
15:31
АМКУ наложил крупнейший в 2022 году штраф за сговор на тендерах
15:19
Шуляк говорит, что приходила к бойцу в палату не из-за закона, а чтобы помочь. Попросила прощения
14:50
Украина получила 2 миллиарда долларов гранта от США: куда направят средства
14:40
Бывшая вице-президентка Европарламента призналась, что знала о сумках с деньгами от Катара - СМИ
14:24
В энергосистеме сохраняется значительный дефицит: во вторник планируют запитать больше потребителей
14:22
Украина работает с партнерами для привлечения большего количества энергопомощи - Кулеба
14:20
После краха FTX криптогигант Binance поддержал создание регуляторной базы: детали
14:18
фото, видео, дополнено от 11:48В Белгородской области "бавовна": часть Шебекино была без света
14:17
Ситуация с электроснабжением на Киевщине остается критической: без света 80% региона
Все новости...