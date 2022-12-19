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Де живуть і з ким зв’язані: СБУ ідентифікувала 4 колаборантів з Луганщини

Олександр ШумілінПонеділок, 19 грудня 2022, 15:52
Де живуть і з ким зв’язані: СБУ ідентифікувала 4 колаборантів з Луганщини
Фото: СБУ

Служба безпеки України ідентифікувала чотирьох поплічників окупантів, які вступили до створених окупантами каральних підрозділів "мвд" на захопленій частині Луганщини.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Серед них – очільник так званого "Лисичанского городского отдела министерства внутренних дел "ЛНР". Перебуваючи на "посаді", він виконує завдання Москви щодо нав’язування окупаційного режиму і придушення руху опору на сході України. Для цього організовує масові репресії і незаконні затримання громадян…

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За даними слідства, колаборантом є місцевий житель, який ще у 2014 році приєднався до терористичної організації "ЛНР". Там його призначили "заместителем начальника горотдела мвд" у тимчасово захопленій Кадіївці. У вересні цього року зловмисник добровільно погодився очолити новостворений окупаційний орган у Лисичанську.

Крім того, ідентифіковано ще трьох поплічників агресора, які вступили до так званих "райотделов МВД "ЛНР" у Старобільському та Сватівському районах".

 

Деталі: В СБУ вказують, що нові колаборанти займаються залякуванням громадян та розграбуванням їхніх осель під виглядом незаконних обшуків. Після таких "нальотів" у людей зникають гроші, побутові речі та інше особисте майно. Заочно усім чотирьом повідомили про підозри за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.

ВІДЕО ДНЯ

СБУ встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік "зв’язків" колаборантів. Тривають заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Теми: СБУЛуганськ
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