Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Де живуть і з ким зв’язані: СБУ ідентифікувала 4 колаборантів з Луганщини

Олександр ШумілінПонеділок, 19 грудня 2022, 16:52
Фото: СБУ

Служба безпеки України ідентифікувала чотирьох поплічників окупантів, які вступили до створених окупантами каральних підрозділів "мвд" на захопленій частині Луганщини.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Серед них – очільник так званого "Лисичанского городского отдела министерства внутренних дел "ЛНР". Перебуваючи на "посаді", він виконує завдання Москви щодо нав’язування окупаційного режиму і придушення руху опору на сході України. Для цього організовує масові репресії і незаконні затримання громадян…

За даними слідства, колаборантом є місцевий житель, який ще у 2014 році приєднався до терористичної організації "ЛНР". Там його призначили "заместителем начальника горотдела мвд" у тимчасово захопленій Кадіївці. У вересні цього року зловмисник добровільно погодився очолити новостворений окупаційний орган у Лисичанську.

Крім того, ідентифіковано ще трьох поплічників агресора, які вступили до так званих "райотделов МВД "ЛНР" у Старобільському та Сватівському районах".

 

Деталі: В СБУ вказують, що нові колаборанти займаються залякуванням громадян та розграбуванням їхніх осель під виглядом незаконних обшуків. Після таких "нальотів" у людей зникають гроші, побутові речі та інше особисте майно. Заочно усім чотирьом повідомили про підозри за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.

СБУ встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік "зв’язків" колаборантів. Тривають заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУЛуганськ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Шуляк каже, що приходила до бійця в палату не через закон, а щоб допомогти. Попросила вибачення

фото, відео, доповнено від 11:48У Бєлгородській області "бавовна": частина Шебекіно була без світла

Ситуація з електропостачанням на Київщині лишається критичною: без світла 80% регіону

Зеленський підписав "євроінтеграційний" закон про КСУ, що суперечить рекомендаціям Венеційки

оновленоЗамглаву ДСНС України відсторонили за "вибуховий подарунок" польському генералу - МВС Польщі

Не тільки кулі: ЗМІ дізнались, від чого гинуть росіяни на війні

Усі новини...
СБУ
Допомагає постачати воду військовим базам РФ в окупованому Криму: СБУ викрила посіпаку
На Херсонщині зловили колаборанта: за окупації був "головою сільради"
СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині, який годував росіян під час окупації
Останні новини
16:40
"Таємний поштарик": для киян запустили сервіс з обміну новорічними привітаннями
16:36
В НАТО представили систему "Дельта", через яку комунікують українські бійці
16:34
У Білорусі росіяни везуть техніку і окупантів до кордону з Україною – "Гаюн"
16:25
Суд визнав продюсера Гарві Вайнштейна винним ще в одному зґвалтуванні
16:22
Британець продає титул сеньйора, щоб допомогти Україні
16:17
Резніков розшифрував слова Залужного про "300 танків"
16:15
У Херсоні поховали волонтерку Червоного Хреста, яка загинула внаслідок обстрілу РФ
15:59
У Брянській області заявили про атаку безпілотника на об'єкт енергетики
15:39
"Шахедна" атака Росії 19 грудня була найбільшою - Повітряні сили
15:31
АМКУ наклав найбільший у 2022 році штраф за змову на тендерах
Усі новини...