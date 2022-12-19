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Где живут и с кем связаны: СБУ идентифицировала 4 коллаборационистов с Луганщины

Александр ШумилинПонедельник, 19 декабря 2022, 16:52

Служба безопасности Украины идентифицировала четырех приспешников оккупантов, которые вступили в созданные оккупантами карательные подразделения "МВД" на захваченной части Луганщины.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Среди них - глава так называемого "Лисичанского городского отдела министерства внутренних дел "ЛНР". Находясь на "должности", он выполняет задание Москвы по навязыванию оккупационного режима и подавлению движения сопротивления на востоке Украины. Для этого организовывает массовые репрессии и незаконные задержания граждан...

По данным следствия, коллаборантом является местный житель, который еще в 2014 году присоединился к террористической организации "ЛНР". Там его назначили "заместителем начальника горотдела МВД" во временно захваченной Кадиевке. В сентябре этого года злоумышленник добровольно согласился возглавить новосозданный оккупационный орган в Лисичанске.

Кроме того, идентифицированы еще трое приспешников агрессора, которые вступили в так называемые "райотделы МВД "ЛНР" в Старобельском и Сватовском районах".

 

Детали: В СБУ указывают, что новые коллаборационисты занимаются запугиванием граждан и разграблением их домов под видом незаконных обысков. После таких "налетов" у людей исчезают деньги, бытовые вещи и другое личное имущество. Заочно всем четырем сообщили о подозрениях по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.

СБУ установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень "связей" коллаборационистов. Продолжаются мероприятия для их привлечения к ответственности за преступления против Украины.

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Темы: СБУЛуганск
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