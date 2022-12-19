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"Ви його розбомбили. Іуди": росіяни затримали школярку за правдивий напис про Маріуполь

Альона Мазуренко Понеділок, 19 грудня 2022, 17:08
Ви його розбомбили. Іуди: росіяни затримали школярку за правдивий напис про Маріуполь

В російському Санкт-Петербурзі за напис на інсталяції про Маріуполь "Вбивці, ви самі його розбомбили. Іуди" затримали 17-річну дівчину.

Джерело: "Север.Реалии" з посиланням на прес-службу МВС РФ

Деталі: На затриману 17-річну мешканку міста склали протокол за статтею про "дискредитацію" російської армії.

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Ім'я затриманої наразі невідоме. За даними Sota, це учениця 11 класу однієї зі шкіл міста. Після складання протоколу її відпустили під зобов'язання про явку.

Після окупації представники російської влади Петербурга приїжджали в розбомблене українське місто і оголосили, що Петербург і Маріуполь будуть "містами-побратимами".

До Нового року в Петербурзі встановили інсталяцію у вигляді серця з написом "Петербург-Маріуполь".

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Напис "Вбивці, ви самі його розбомбили. Іуди" на інсталяції з'явився 18 грудня - менше, ніж за тиждень, після її встановлення.

 

Після цього кілька робітників зняли обшивку інсталяції. Спочатку обшивку серця хотіли почистити, але пізніше було вирішено замінити її на нову.

Теми: РосіяМаріупольокупація
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