"Ви його розбомбили. Іуди": росіяни затримали школярку за правдивий напис про Маріуполь

В російському Санкт-Петербурзі за напис на інсталяції про Маріуполь "Вбивці, ви самі його розбомбили. Іуди" затримали 17-річну дівчину.

Джерело: "Север.Реалии" з посиланням на прес-службу МВС РФ

Деталі: На затриману 17-річну мешканку міста склали протокол за статтею про "дискредитацію" російської армії.

Ім'я затриманої наразі невідоме. За даними Sota, це учениця 11 класу однієї зі шкіл міста. Після складання протоколу її відпустили під зобов'язання про явку.

Після окупації представники російської влади Петербурга приїжджали в розбомблене українське місто і оголосили, що Петербург і Маріуполь будуть "містами-побратимами".

До Нового року в Петербурзі встановили інсталяцію у вигляді серця з написом "Петербург-Маріуполь".

Напис "Вбивці, ви самі його розбомбили. Іуди" на інсталяції з'явився 18 грудня - менше, ніж за тиждень, після її встановлення.

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Після цього кілька робітників зняли обшивку інсталяції. Спочатку обшивку серця хотіли почистити, але пізніше було вирішено замінити її на нову.