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"Вы его разбомбили. Иуды": россияне задержали школьницу за правдивую надпись о Мариуполе

Алена МазуренкоПонедельник, 19 декабря 2022, 17:08
Вы его разбомбили. Иуды: россияне задержали школьницу за правдивую надпись о Мариуполе

В российском Санкт-Петербурге за надпись на инсталляции о Мариуполе "Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды" задержали 17-летнюю девушку.

Источник: "Север.Реалии" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ

Детали: На задержанную 17-летнюю жительницу города составили протокол по статье о "дискредитации" российской армии.

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Имя задержанной пока неизвестно. По данным Sota, это ученица 11 класса одной из школ города. После составления протокола ее отпустили под обязательство о явке.

После оккупации представители российских властей Петербурга приезжали в разбомбленный украинский город и объявили, что Петербург и Мариуполь будут "городами-побратимами".

К Новому году в Петербурге установили инсталляцию в виде сердца с надписью "Петербург-Мариуполь".

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Надпись "Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды" на инсталляции появилась 18 декабря - меньше, чем через неделю после ее установки.

 

После этого несколько рабочих сняли обшивку инсталляции. Сначала обшивку сердца хотели почистить, но позже было решено заменить ее на новую.

Темы: РосcияМариупольоккупация
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