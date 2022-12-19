У ДСНС розповіли, як у глави поліції Польщі опинився гранатомет, що вибухнув

Державна служба з надзвичайних ситуацій України розповіла, як до Головного коменданта поліції Ярослава Шимчика потрапив гранатомет, який вибухнув в штаб-квартирі поліції у Варшаві.

Про це пише "Європейська правда".

"Виключно з добрих намірів і глибокої вдячності Ярославу Шимчику було передано символічний подарунок, який пов’язаний з опором українського народу російському агресору", - йдеться у заяві на сайті ДСНС.

"Переконані, жодного умислу завдати шкоди Головному коменданту поліції Польщі не було і не могло бути. Впевнені, що після вивчення обставин і причин цього нещасного випадку, будуть зроблені належні безпекові висновки з цієї ситуації", - додали у відомстві.

У ДСНС також висловили сподівання, що інцидент не матиме негативного впливу на високий рівень співпраці між органами правопорядку України і Польщі.

"Бажаємо Головному коменданту поліції Польщі Ярославу Шимчику якнайшвидшого одужання…Високо цінуємо послідовну підтримку і допомогу, яку польська поліція надає Україні і громадянам України, котрі знайшли у Польщі свій тимчасовий прихисток від російського агресора", - йдеться у заяві.

Раніше польські ЗМІ розповіли, що Шимчик отримав у подарунок два тубуси від гранатометів під час візиту в Україну. Перший був від голови Національної поліції України Ігоря Клименка. Його перетворили на динамік і навіть увімкнули музику, щоб продемонструвати його роботу. Українці запевнили, що всередині не було вибухових матеріалів.

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Пізніше польські поліцейські зустрілися з головою ДСНС України генералом Сергієм Круком. Після зустрічі заступник Крука Дмитро Бондар провів для них екскурсію кімнатою, де було зібрано предмети, знешкоджені службою, у тому числі снаряди та міни.

Наприкінці, прощаючись, Бондар також подарував Шимчику подарунок - ідентичний тубус гранатомета. Цей, щоправда, не був перероблений у динамік, але українці запевнили, що гранатомет використаний та безпечний. Вони також сказали, що його можна перевозити без якихось документів, і що він коштує стільки ж, скільки брухт.