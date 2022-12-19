В ГСЧС рассказали, как у главы полиции Польши оказался взорвавшийся гранатомет

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины рассказала, как к Главному коменданту полиции Ярославу Шимчику попал гранатомет, который взорвался в штаб-квартире полиции в Варшаве.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Исключительно из добрых намерений и глубокой благодарности Ярославу Шимчику был передан символический подарок, который связан с сопротивлением украинского народа российскому агрессору", - говорится в заявлении на сайте ГСЧС.

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"Убеждены, никакого умысла нанести вред Главному коменданту полиции Польши не было и не могло быть. Уверены, что после изучения обстоятельств и причин этого несчастного случая, будут сделаны надлежащие выводы по безопасности из этой ситуации", - добавили в ведомстве.

В ГСЧС также выразили надежду, что инцидент не окажет негативного влияния на высокий уровень сотрудничества между органами правопорядка Украины и Польши.

"Желаем Главному коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику скорейшего выздоровления...Высоко ценим последовательную поддержку и помощь, которую польская полиция оказывает Украине и гражданам Украины, которые нашли в Польше свой временный приют от российского агрессора", - говорится в заявлении.

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Ранее польские СМИ рассказали, что Шимчик получил в подарок два тубуса от гранатометов во время визита в Украину. Первый был от главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Его превратили в динамик и даже включили музыку, чтобы продемонстрировать его работу. Украинцы заверили, что внутри не было взрывчатых материалов.

Позже польские полицейские встретились с главой ГСЧС Украины генералом Сергеем Круком. После встречи заместитель Крука Дмитрий Бондарь провел для них экскурсию по комнате, где были собраны предметы, обезвреженные службой, в том числе снаряды и мины.

В конце, прощаясь, Бондарь также подарил Шимчику подарок - идентичный тубус гранатомета. Этот, правда, не был переделан в динамик, но украинцы заверили, что гранатомет использован и безопасен. Они также сказали, что его можно перевозить без каких-либо документов, и что он стоит столько же, сколько лом.