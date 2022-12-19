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"Люди оцінять": Путін і Лукашенко підбили підсумки своєї зустрічі

"Українська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 19:43
Фото: РИА Новости

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін відмітили "результативність" перемовин, які пройшли у понеділок у Мінську.  

Джерело: повідомлення білоруського агентства "Бєлта"

Деталі: В своїх заявах після зустрічі вони не торкалися військової тематики чи війни в Україні. Путін говорив на економічну тематику.

Пряма мова Путіна: "Але загалом, якщо подивитися, що торік уже на 30% зростання товарообігу - це конкретні речі. Це робочі місця, заробітні плати для людей. І цього року ми можемо вийти на $40 млрд. - це великий серйозний обсяг".

Пряма мова Лукашенка: "Щойно по ходу ми підбили підсумок нашої роботи в широкому складі і виявили, що ми трошки відійшли від урядових питань. Але повернули наш борг і обговорили весь комплекс питань білорусько-російських відносин. Соціально-економічних питань…

Вечір уже. Зате всі питання розглянули. Далі буде легше. Спасибі велике. Я думаю, люди оцінять наші рішення, які ми тут ухвалили на сьогоднішній день і на стратегію".

Що цьому передувало: Путін уперше з 2019 року приїхав із візитом до Лукашенка.

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Теми: ЛукашенкоПутін
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