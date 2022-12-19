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"Люди оценят": Путин и Лукашенко подвели итоги своей встречи

"Украинская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 18:43
Люди оценят: Путин и Лукашенко подвели итоги своей встречи

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин отметили "результативность" переговоров, которые прошли в понедельник в Минске. 

Источник: сообщение белорусского агентства "Белта"

Детали: В своих заявлениях после встречи они не касались военной тематики или войны в Украине. Путин говорил на экономическую тематику.

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Прямая речь Путина: "Но в целом, если посмотреть, что в прошлом году уже на 30% рост товарооборота – это конкретные вещи. Это рабочие места, заработные платы для людей. И в этом году мы можем выйти на $40 млрд. - это большой серьезный объем".

Прямая речь Лукашенко: "Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов…

Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию".

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Что этому предшествовало: Путин впервые с 2019 года приехал с визитом к Лукашенко.

Темы: ЛукашенкоПутин
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