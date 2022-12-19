Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Люди оценят": Путин и Лукашенко подвели итоги своей встречи

"Украинская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 19:43

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин отметили "результативность" переговоров, которые прошли в понедельник в Минске. 

Источник: сообщение белорусского агентства "Белта"

Детали: В своих заявлениях после встречи они не касались военной тематики или войны в Украине. Путин говорил на экономическую тематику.

Прямая речь Путина: "Но в целом, если посмотреть, что в прошлом году уже на 30% рост товарооборота – это конкретные вещи. Это рабочие места, заработные платы для людей. И в этом году мы можем выйти на $40 млрд. - это большой серьезный объем".

Прямая речь Лукашенко: "Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов…

Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию".

Что этому предшествовало: Путин впервые с 2019 года приехал с визитом к Лукашенко.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛукашенкоПутин
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В 11 областях применены аварийные отключения электроэнергии – Шмыгаль

У руководства РФ нет согласия, начинать ли новое наступление на Украину в 2023 году – США

Украина стала страной года по версии The Economist

Синод УПЦ МП просит Зеленского снять санкции, а "Квартал 95" – извиниться за шутки

видеоВ Беларуси РФ перебрасывает войска и технику к границе с Украиной – "Гаюн"

Резников расшифровал слова Залужного о "300 танках"

Все новости...
Лукашенко
Путин: РФ будет готовить белорусских летчиков на самолетах со специальной боевой частью
Кремль утверждает, что Путин не будет склонять Лукашенко к участию в войне
Путин едет давить на Лукашенко и нагонять страх российского наступления на Украину из Беларуси – ISW
Последние новости
19:20
В бюджет поступили первые три миллиарда от национализации российских банков
19:13
Украинские бойцы ранили более 130 оккупантов в Запорожской области 18 декабря – Генштаб
19:10
США в новом пакете помощи Украине передадут средства высокоточного наведения авиабомб - CNN
19:05
видеоПригожин показал, как возле Бахмута "искал встречи" с Зеленским
19:03
Xiaomi сократит до 10% работников из-за COVID-19 в Китае
18:51
В России хотят наказывать за карту без аннексированных украинских областей
18:42
Минфин привлек 13,6 млрд от продажи ОВГЗ: годовые облигации разместить не удалось
18:39
Россия наращивает объемы переброски мобилизованных и техники с Дальнего Востока – Генштаб ВСУ
18:27
В 11 областях применены аварийные отключения электроэнергии – Шмыгаль
18:26
Украинцев предупредили об обледенении склонов и лавинной опасности в Карпатах
Все новости...