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Словаччина отримала від Німеччини перший танк Leopard замість переданих Україні Т-72

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 19:03

Словаччина отримала перший з 15 танків Leopard 2A4 від Німеччини в обмін на передані Братиславою радянські танки Україні.

Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь на спільній пресконференції з німецькою колегою Крістіною Ламбрехт, пише "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

"Ми допомогли не тільки українським збройним силам у їхній справедливій боротьбі за свободу і демократію у своїй країні проти російської агресії, а й словацьким збройним силам", - заявив Надь.

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Як пояснив словацький міністр, 30 танків Т-72 не можна було вважати повноцінним танковим батальйоном з точки зору мети створення важкої механізованої бригади. З 15 танками з Німеччини, за його словами, Словаччина відповідатиме стандартам НАТО.

Усі 15 танків мають бути в Словаччині наступного року. До того часу має бути підготовлена відповідна кількість екіпажів.

Надь підтвердив, що всі танки поступово будуть оснащені комунікаційними системами для засекреченого зв'язку, які будуть повністю сумісні з системами словацьких збройних сил.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц виступив із вимогою, щоб федеральний уряд поставив в Україну бойові танки та бронетранспортери.

Берлін заявив, що продовжить військову підтримку Україні, але вона буде обмежена тими ж видами зброї, які вже були представлені раніше.

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Теми: СловаччинаНімеччина
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