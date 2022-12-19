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Словакия получила от Германии первый танк Leopard взамен переданных Украине Т-72

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 20:03

Словакия получила первый из 15 танков Leopard 2A4 от Германии взамен на переданные Братиславой советские танки Украине.

Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"Мы помогли не только украинским вооруженным силам в их справедливой борьбе за свободу и демократию в своей стране против российской агрессии, но и словацким вооруженным силам", - заявил Надь.

Как пояснил словацкий министр, 30 танков Т-72 нельзя было считать полноценным танковым батальоном с точки зрения цели создания тяжелой механизированной бригады. С 15 танками из Германии, по его словам, Словакия будет соответствовать стандартам НАТО.

Все 15 танков должны быть в Словакии в следующем году. К тому времени должно быть подготовлено соответствующее количество экипажей. Надь подтвердил, что все танки постепенно будут оснащены коммуникационными системами для засекреченной связи, которые будут полностью совместимы с системами словацких вооруженных сил.

Ранее лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц выступил с требованием, чтобы федеральное правительство поставило в Украину боевые танки и бронетранспортеры.

 Берлин заявил, что продолжит военную поддержку Украине, но она будет ограничена теми же видами оружия, которые уже были представлены ранее.

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Темы: СловакияГермания
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