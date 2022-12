Міністр оборони Болгарії прибув з візитом до України

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов прибув з візитом до України для обговорення подальшої оборонної співпраці.

Про це написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

"Честь вітати міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова в Україні. Вдячний за рішення Болгарії надати допомогу у гарантуванні безпеки України. З нетерпінням очікуємо подальшого розвитку оборонної співпраці між Україною та Болгарією", - йдеться у повідомленні.

Honored to welcome Minister of Defence of the Republic of Bulgaria 🇧🇬 Dimitar Stoyanov @BulgariaMod in Ukraine.

Grateful for Bulgaria’s decision to provide security assistance to 🇺🇦

Looking forward to further developing 🇺🇦🇧🇬 defence cooperation pic.twitter.com/BRnQENutKi