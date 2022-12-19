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Міністр оборони Болгарії прибув з візитом до України

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 20:57

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов прибув з візитом до України для обговорення подальшої оборонної співпраці.

Про це написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

"Честь вітати міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова в Україні. Вдячний за рішення Болгарії надати допомогу у гарантуванні безпеки України. З нетерпінням очікуємо подальшого розвитку оборонної співпраці між Україною та Болгарією", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня, 16 грудня, парламент Болгарії остаточно затвердив угоду з Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів.

Раніше Стоянов заявив, що Болгарія не в змозі поставити важке озброєння Україні, а лише стрілецьку зброю та боєприпаси.

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Він сказав, що список засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії.

Теми: БолгаріяМіноборони
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