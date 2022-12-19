Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр обороны Болгарии прибыл с визитом в Украину

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 20:57

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов прибыл с визитом в Украину для обсуждения дальнейшего оборонного сотрудничества.

Об этом написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Европейская правда".

"Честь приветствовать министра обороны Болгарии Димитара Стоянова в Украине. Благодарен за решение Болгарии оказать помощь в обеспечении безопасности Украины. С нетерпением ожидаем дальнейшего развития оборонного сотрудничества между Украиной и Болгарией", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе, 16 декабря, парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов.

Ранее Стоянов заявил, что Болгария не в состоянии поставить тяжелое вооружение Украине, а только стрелковое оружие и боеприпасы.

ВИДЕО ДНЯ

Он сказал, что список засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.

Темы: БолгарияМинобороны
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия хочет до Нового года оставить украинцев без света, готовимся к атакам – Шмыгаль

В 11 областях применены аварийные отключения электроэнергии – Шмыгаль

У руководства РФ нет согласия, начинать ли новое наступление на Украину в 2023 году – США

Украина стала страной года по версии The Economist

Синод УПЦ МП просит Зеленского снять санкции, а "Квартал 95" – извиниться за шутки

видеоВ Беларуси РФ перебрасывает войска и технику к границе с Украиной – "Гаюн"

Все новости...
Болгария
Болгария начала расследование в отношении пророссийских военизированных формирований
Парламент Болгарии одобрил поставки Украине оружия и участие в миссии ЕС по тренировке военных
В центре Софии протест возле русской церкви, куда приехали посол РФ и митрополит РПЦ
Последние новости
20:21
Во Львове с помощью робота-хирурга Da Vinci прооперировали девочку с пороком почек
20:10
Как изменится оценивание в школах Киева – объяснили в департаменте образования
19:58
Экспорт нефти из России обвалился после введения санкций G7 и ЕС
19:45
фото, видеоПограничники сбили дрон, который шпионил над Сумской областью
19:42
Премьер Британии заверил, что аудит помощи Украине не означает ее уменьшения
19:39
Россия хочет до Нового года оставить украинцев без света, готовимся к атакам – Шмыгаль
19:37
Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 28,8 млн евро
19:34
В Грузии заявили, что приезд Саакашвили был "спецоперацией" Украины по втягиванию Тбилиси в войну
19:20
В бюджет поступили первые три миллиарда от национализации российских банков
19:13
Украинские бойцы ранили более 130 оккупантов в Запорожской области 18 декабря – Генштаб
Все новости...