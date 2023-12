Министр обороны Болгарии прибыл с визитом в Украину

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов прибыл с визитом в Украину для обсуждения дальнейшего оборонного сотрудничества.

Об этом написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Европейская правда".

"Честь приветствовать министра обороны Болгарии Димитара Стоянова в Украине. Благодарен за решение Болгарии оказать помощь в обеспечении безопасности Украины. С нетерпением ожидаем дальнейшего развития оборонного сотрудничества между Украиной и Болгарией", - говорится в сообщении.

Реклама:

Honored to welcome Minister of Defence of the Republic of Bulgaria 🇧🇬 Dimitar Stoyanov @BulgariaMod in Ukraine.

Grateful for Bulgaria’s decision to provide security assistance to 🇺🇦

Looking forward to further developing 🇺🇦🇧🇬 defence cooperation pic.twitter.com/BRnQENutKi