Министр обороны Болгарии прибыл с визитом в Украину
Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов прибыл с визитом в Украину для обсуждения дальнейшего оборонного сотрудничества.
Об этом написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Европейская правда".
"Честь приветствовать министра обороны Болгарии Димитара Стоянова в Украине. Благодарен за решение Болгарии оказать помощь в обеспечении безопасности Украины. С нетерпением ожидаем дальнейшего развития оборонного сотрудничества между Украиной и Болгарией", - говорится в сообщении.
Honored to welcome Minister of Defence of the Republic of Bulgaria 🇧🇬 Dimitar Stoyanov @BulgariaMod in Ukraine.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 19, 2022
Grateful for Bulgaria’s decision to provide security assistance to 🇺🇦
Looking forward to further developing 🇺🇦🇧🇬 defence cooperation pic.twitter.com/BRnQENutKi
На прошлой неделе, 16 декабря, парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов.
Ранее Стоянов заявил, что Болгария не в состоянии поставить тяжелое вооружение Украине, а только стрелковое оружие и боеприпасы.
Он сказал, что список засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.