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Министр обороны Болгарии прибыл с визитом в Украину

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 19:57

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов прибыл с визитом в Украину для обсуждения дальнейшего оборонного сотрудничества.

Об этом написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Европейская правда".

"Честь приветствовать министра обороны Болгарии Димитара Стоянова в Украине. Благодарен за решение Болгарии оказать помощь в обеспечении безопасности Украины. С нетерпением ожидаем дальнейшего развития оборонного сотрудничества между Украиной и Болгарией", - говорится в сообщении.

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На прошлой неделе, 16 декабря, парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов.

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Ранее Стоянов заявил, что Болгария не в состоянии поставить тяжелое вооружение Украине, а только стрелковое оружие и боеприпасы.

Он сказал, что список засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.

Темы: БолгарияМинобороны
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