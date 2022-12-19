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У Конгресі рекомендували оголосити кримінальні обвинувачення Трампу через штурм Капітолія

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 20:37
У Конгресі рекомендували оголосити кримінальні обвинувачення Трампу через штурм Капітолія
Дональд Трамп, архівне фото Білого дому

Спеціальний комітет Палати представників США з розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року в понеділок рекомендував міністерству юстиції висунути чотири кримінальні обвинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами члена комітету, демократа Джеймі Раскіна, конгресмени рекомендують притягти Трампа, а також його адвоката Джона Істмана та ще кількох інших осіб до кримінальної відповідальності за порушення чотирьох федеральних кримінальних законів:

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  • вплив або перешкоджання офіційній процедурі уряду США;
  • змову з метою введення в оману уряду США;
  • незаконні, свідомі або добровільні неправдиві заяви федеральному уряду;
  • допомогу або участь у заколоті проти Сполучених Штатів.

Крім того, комітет Палати представників схвалив звіт щодо власного розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року, після чого проголосував за перерву в роботі.

Зазначимо, що рекомендації комітету Палати представників не матимуть юридичної ваги, а Мін'юст США, який уже веде кримінальне розслідування дій Трампа, пов'язаних із подіями 6 січня, не зобов'язаний їх розглядати. Однак у Конгресі сподіваються, що їхній внесок може вплинути на ухвалення відомством рішень.

Ще у жовтні спеціальний комітет Палати представників США, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року, офіційно направив повістку Дональду Трампу для надання свідчень у справі. Той подав позов, щоб її оскаржити.

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Позов Трампа, по суті, фактично унеможливив отримання його свідчень, оскільки комітет Палати представників, найімовірніше, припинить роботу в січні 2023 року – тоді контроль у нижній палаті Конгресу матиме його Республіканська партія.

Як відомо, 6 січня тисячі прихильників Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолія, де в цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей включно з поліцейським, а проти сотень були порушені кримінальні справи.

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Теми: ТрампСША
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