Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Конгресі рекомендували оголосити кримінальні обвинувачення Трампу через штурм Капітолія

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 21:37
Дональд Трамп, архівне фото Білого дому

Спеціальний комітет Палати представників США з розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року в понеділок рекомендував міністерству юстиції висунути чотири кримінальні обвинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами члена комітету, демократа Джеймі Раскіна, конгресмени рекомендують притягти Трампа, а також його адвоката Джона Істмана та ще кількох інших осіб до кримінальної відповідальності за порушення чотирьох федеральних кримінальних законів:

  • вплив або перешкоджання офіційній процедурі уряду США;
  • змову з метою введення в оману уряду США;
  • незаконні, свідомі або добровільні неправдиві заяви федеральному уряду;
  • допомогу або участь у заколоті проти Сполучених Штатів.

Крім того, комітет Палати представників схвалив звіт щодо власного розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року, після чого проголосував за перерву в роботі.

Зазначимо, що рекомендації комітету Палати представників не матимуть юридичної ваги, а Мін'юст США, який уже веде кримінальне розслідування дій Трампа, пов'язаних із подіями 6 січня, не зобов'язаний їх розглядати. Однак у Конгресі сподіваються, що їхній внесок може вплинути на ухвалення відомством рішень.

Ще у жовтні спеціальний комітет Палати представників США, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року, офіційно направив повістку Дональду Трампу для надання свідчень у справі. Той подав позов, щоб її оскаржити.

Позов Трампа, по суті, фактично унеможливив отримання його свідчень, оскільки комітет Палати представників, найімовірніше, припинить роботу в січні 2023 року – тоді контроль у нижній палаті Конгресу матиме його Республіканська партія.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, 6 січня тисячі прихильників Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолія, де в цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей включно з поліцейським, а проти сотень були порушені кримінальні справи.

Читайте також: Напад на Капітолій: що виявило слідство і як захищається Дональд Трамп.

Теми: ТрампСША
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоВійськово-транспортні літаки Туреччини вилетіли з "Борисполя", де перебували з 24 лютого

Росія хоче до Нового року залишити українців без світла, готуємося до атак – Шмигаль

В 11 областях застосовані аварійні відключення електроенергії – Шмигаль

У керівництва РФ немає згоди, чи починати новий наступ на Україну у 2023 році – США

Україна стала країною року за версією The Economist

Синод УПЦ МП просить Зеленського скасувати санкції, а "Квартал 95" – вибачитися за жарти

Усі новини...
Трамп
Тwitter заблокував Трампа "під тиском" – Маск
Бізнес-імперію Трампа визнали винною у шахрайстві
Трамп вимагає припинити дію Конституції США після викриття ролі Twitter у виборах 2020 року
Останні новини
21:34
Вчені припустили, що літні дельфіни можуть страждати на хворобу Альцгеймера
21:31
Глава Нацполіції України: "Вибуховий подарунок" польському генералу був трагічним непорозумінням
21:28
До графіків у Києві поки далеко: у Yasno розповіли про ситуацію зі світлом
21:21
відеоРосіянин 5 разів намагався втекти з війська і потрапив у полон – СБУ
21:04
Болгарія з початку війни надала Україні допомоги на $292 млн - глава Міноборони
20:51
відеоВійськово-транспортні літаки Туреччини вилетіли з "Борисполя", де перебували з 24 лютого
20:42
Конгрес США пропонує виділити $45 млрд на підтримку України й союзників у 2023
20:32
Путін вимагає доповідей про мобілізацію щомісяця
20:29
На порталі "Дія" з’явився розділ для ВПО та людей з інвалідністю
20:26
Італійські журналісти потрапили під обстріл росіян у Херсоні
Усі новини...