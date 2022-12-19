Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Конгрессе рекомендовали объявить уголовные обвинения Трампу из-за штурма Капитолия

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 20:37
В Конгрессе рекомендовали объявить уголовные обвинения Трампу из-за штурма Капитолия
Дональд Трамп, архивное фото Белого дома

Специальный комитет Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года в понедельник рекомендовал министерству юстиции выдвинуть четыре уголовных обвинения против бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам члена комитета, демократа Джейми Раскина, конгрессмены рекомендуют привлечь Трампа, а также его адвоката Джона Истмана и еще нескольких других лиц к уголовной ответственности за нарушение четырех федеральных уголовных законов:

Реклама:
  • влияние или препятствование официальной процедуре правительства США;
  • сговор с целью введения в заблуждение правительства США;
  • незаконные, сознательные или добровольные ложные заявления федеральному правительству;
  • помощь или участие в мятеже против Соединенных Штатов.

Кроме того, комитет Палаты представителей одобрил отчет по собственному расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года, после чего проголосовал за перерыв в работе.

Отметим, что рекомендации комитета Палаты представителей не будут иметь юридического веса, а Минюст США, который уже ведет уголовное расследование действий Трампа, связанных с событиями 6 января, не обязан их рассматривать. Однако в Конгрессе надеются, что их вклад может повлиять на принятие ведомством решений.

Еще в октябре специальный комитет Палаты представителей США, который расследует штурм Капитолия 6 января 2021 года, официально направил повестку Дональду Трампу для дачи показаний по делу. Тот подал иск, чтобы ее обжаловать.

ВИДЕО ДНЯ

Иск Трампа, по сути, фактически сделал невозможным получение его показаний, поскольку комитет Палаты представителей, скорее всего, прекратит работу в январе 2023 года - тогда контроль в нижней палате Конгресса будет иметь его Республиканская партия.

Как известно, 6 января тысячи сторонников Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где в это время утверждали результаты выборов президента США. Как следствие, погибли пять человек, включая полицейского, а против сотен были возбуждены уголовные дела.

Читайте также: Нападение на Капитолий: что показало следствие и как защищается Дональд Трамп.

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Трамп
Штурм Капитолия: Трампа будут судить в разгар избирательной кампании в США
Трамп прошел процедуру ареста, пробыв в тюрьме 20 мин
CNN: Трамп планирует явиться в тюрьму в связи с предъявленным ему обвинением
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: