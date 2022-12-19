Нардепка Янченко йде зі "Слуги народу" через розбірки голови партії Шуляк із пораненим бійцем

Народна депутатка Галина Янченко написала заяву на вихід із партії "Слуга народу" через вчинок голови партії Олени Шуляк, яка прийшла в лікарню до бійця, що критикував її законопроєкт щодо містобудування.

Джерело: повідомлення Янченко, повідомлення військового Олега Симороза

Пряма мова: "Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця - це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, - а щоб поз’ясовусати стосунки щодо її корупційного законопроекту - це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни.

Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права! Від слова взагалі.

Але це, на жаль, далеко не перший її негідний вчинок. Вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег. Перебувати в одній партії з Шуляк - це толерувати таку огидну поведінку. Написала заяву про вихід з партії "Слуга народу".

Деталі: 17 грудня Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.

Пряма мова Симороза: "…мені досі складно повірити, що голова правлячої партії "слуг" увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося!..

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"На злодії шапка горить", так виглядає цей випадок, коли лобістка будівельної мафії прибігає у військовий госпіталь з’ясовувати стосунки, після того, як мій допис про її антинародний законопроект і домовленості з ОПЗЖ широко розійшовся в соціальних мережах".

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