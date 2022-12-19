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Нардепка Янченко йде зі "Слуги народу" через розбірки голови партії Шуляк із пораненим бійцем

Олександр ШумілінПонеділок, 19 грудня 2022, 20:38
Нардепка Янченко йде зі Слуги народу через розбірки голови партії Шуляк із пораненим бійцем
Фото: Слуга народу

Народна депутатка Галина Янченко написала заяву на вихід із партії "Слуга народу" через вчинок голови партії Олени Шуляк, яка прийшла в лікарню до бійця, що критикував її законопроєкт щодо містобудування.

Джерело: повідомлення Янченко, повідомлення військового Олега Симороза

Пряма мова: "Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця - це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, - а щоб поз’ясовусати стосунки щодо її корупційного законопроекту - це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни.

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Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права! Від слова взагалі.

Але це, на жаль, далеко не перший її негідний вчинок. Вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег. Перебувати в одній партії з Шуляк - це толерувати таку огидну поведінку. Написала заяву про вихід з партії "Слуга народу".

Деталі: 17 грудня Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Симороза: "…мені досі складно повірити, що голова правлячої партії "слуг" увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося!..

"На злодії шапка горить", так виглядає цей випадок, коли лобістка будівельної мафії прибігає у військовий госпіталь з’ясовувати стосунки, після того, як мій допис про її антинародний законопроект і домовленості з ОПЗЖ широко розійшовся в соціальних мережах".

Передісторія:

  • 13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, який, зокрема, критикували глави українських міст та селищ, архітектори та громадські активісти.

Теми: Слуга народуВерховна Рада
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