Нардеп Янченко уходит из "Слуги народа" из-за разборок главы партии Шуляк с раненым бойцом

Народный депутат Галина Янченко написала заявление на выход из партии "Слуга народа" из-за поступка председателя партии Елены Шуляк, которая пришла в больницу к бойцу, критиковавшему ее законопроект по градостроительству.

Источник: сообщение Янченко, сообщение военного Олега Симороза

Прямая речь: "Поступок Елены Шуляк по отношению к раненому бойцу - это дно. Прийти к защитнику в госпиталь, не чтобы навестить, не чтобы поддержать, - а чтобы выяснить отношения по ее коррупционному законопроекту - это плевок в лицо всем нашим воинам, всем волонтерам, всем, кто рискует своей жизнью на передовой ради победы нашей страны.

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Человек, занимающий государственную должность, не имеет на такое права! От слова вообще.

Но это, к сожалению, далеко не первый ее недостойный поступок. Она и раньше позволяла себе клеветать на волонтеров, шантажировать депутатов и презирать коллег. Находиться в одной партии с Шуляк - это терпеть такое отвратительное поведение. Написала заявление о выходе из партии "Слуга народа".

Детали: 17 декабря Шуляк пришла в палату к военному и юристу Симорозу, который подорвался на противотанковой мине и потерял обе ноги. Шуляк собиралась обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал ее законопроект по градостроительству 5655, который ранее приняла Верховная Рада.

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Прямая речь Симороза: "...мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии "слуг" ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии. Но это произошло!..

"На воре шапка горит", так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения, после того, как мой пост о ее антинародном законопроекте и договоренностях с ОПЗЖ широко разошелся в социальных сетях".

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