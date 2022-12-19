Нардеп Янченко уходит из "Слуги народа" из-за разборок главы партии Шуляк с раненым бойцом

Народный депутат Галина Янченко написала заявление на выход из партии "Слуга народа" из-за поступка председателя партии Елены Шуляк, которая пришла в больницу к бойцу, критиковавшему ее законопроект по градостроительству.

Источник: сообщение Янченко, сообщение военного Олега Симороза

Прямая речь: "Поступок Елены Шуляк по отношению к раненому бойцу - это дно. Прийти к защитнику в госпиталь, не чтобы навестить, не чтобы поддержать, - а чтобы выяснить отношения по ее коррупционному законопроекту - это плевок в лицо всем нашим воинам, всем волонтерам, всем, кто рискует своей жизнью на передовой ради победы нашей страны.

Человек, занимающий государственную должность, не имеет на такое права! От слова вообще.

Но это, к сожалению, далеко не первый ее недостойный поступок. Она и раньше позволяла себе клеветать на волонтеров, шантажировать депутатов и презирать коллег. Находиться в одной партии с Шуляк - это терпеть такое отвратительное поведение. Написала заявление о выходе из партии "Слуга народа".

Детали: 17 декабря Шуляк пришла в палату к военному и юристу Симорозу, который подорвался на противотанковой мине и потерял обе ноги. Шуляк собиралась обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал ее законопроект по градостроительству 5655, который ранее приняла Верховная Рада.

Прямая речь Симороза: "...мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии "слуг" ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии. Но это произошло!..

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"На воре шапка горит", так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения, после того, как мой пост о ее антинародном законопроекте и договоренностях с ОПЗЖ широко разошелся в социальных сетях".

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