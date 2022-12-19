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В окупованому Мелітополі знову прогриміли вибухи 

Олена РощінаПонеділок, 19 грудня 2022, 23:48

В окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області ввечері 19 грудня прогриміли два вибухи, повідомляє законний мер Іван Федоров.

Джерело: Іван Федоров та "РИА Мелитополь" із посиланням на жителів міста

Пряма мова Федорова: "Окупантам Мелітополя знову не спиться. У різних районах міста було чутно 2 гучні вибухи. Напевно орки перевіряють готовність новорічних салютів. А ми перевіряємо, що не так у русні".

Деталі: РИА Мелитополь із посиланням на підписників повідомляє, що звуки вибухів було добре чути на Мікрорайоні – нібито це "пряме влучання в базування рашистів (росіян – ред.)".

Нагадаємо: У Мелітополі та його околицях час від часу стаються вибухи та підриви. 

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Теми: МелітопольЗапорізька областьвійнавибух
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