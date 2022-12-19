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В оккупированном Мелитополе снова прогремели взрывы 

Елена РощинаПонедельник, 19 декабря 2022, 22:48

В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области вечером 19 декабря прогремели два взрыва, сообщает законный мэр Иван Федоров.

Источник: Иван Федоров и "РИА Мелитополь" со ссылкой на жителей города

Прямая речь Федорова: "Оккупантам Мелитополя снова не спится. В разных районах города было слышно 2 громких взрыва. Наверное орки проверяют готовность новогодних салютов. А мы проверяем, что не так у русских".

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Детали: "РИА Мелитополь" со ссылкой на подписчиков сообщает, что звуки взрывов было хорошо слышно на Микрорайоне – якобы это "прямое попадание в базирование рашистов (россиян – ред.)".

Напомним: В Мелитополе и его окрестностях время от времени происходят взрывы и подрывы.

Темы: МелитопольЗапорожская областьвойнавзрыв
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