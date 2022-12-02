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США домовляються з країнами Близького Сходу про передачу Україні систем NASAMS – Politico

Ольга Глущенко П'ятниця, 2 грудня 2022, 00:34
США домовляються з країнами Близького Сходу про передачу Україні систем NASAMS – Politico
Грег Хейс, фото: EPA/Bloomberg

Сполучені Штати і їхні союзники по НАТО ведуть переговори з країнами Близького Сходу про те, щоб перемістити кілька своїх систем протиповітряної оборони NASAMS в Україну.

Джерело: генеральний директор компанії Raytheon Technologies Грег Хейс, цитує Politico

Пряма мова: "Ціль така, щоб відправити передові зенітно-ракетні комплекси в Україну протягом наступних 3-6 місяців".

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"На Близькому Сході розгорнуті системи NASAMS, і деякі з наших союзників по НАТО, і ми (США – ред.) фактично працюємо з кількома близькосхідними країнами, які зараз використовують системи NASAMS, і намагаємося відправити їх в Україну".

Деталі: Хейс уточнив, що потім США замінять ці системи новими зенітно-ракетними комплексами NASAMS на Близькому Сході протягом наступних 24 місяців.

Хейс відмовився назвати, з якими конкретно країнами США та союзники обговорюють передачу NASAMS. Проте, пише видання, покупцями в зазначеному регіоні є Оман і Катар.

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Директор Raytheon зазначив, що передислокація систем з Близького Сходу є швидшою, ніж їхнє будівництво у США.

Нагадаємо: Американська компанія Raytheon Technologies отримала контракт на суму 1,2 млрд доларів для закупівлі систем протиповітряної оборони NASAMS для України.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.

США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а дві з них будуть розгорнуті в Україні вже незабаром.

У листопаді стало відомо, що Іспанія передає Україні новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати і снаряди до них.

Теми: війнаППОСШАНАТО
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