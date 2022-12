Резніков підтримав чеську ініціативу відключити електрику посольству РФ: гарний приклад для світу

Міністр оборони Олексій Резніков підтримав ініціативу чехів відключити електроенергію будівлям, які належать посольству Російської Федерації.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Настав час терористичній державі відчути смак власних ліків, відчути смак того, що вони роблять з мирним населенням .Чудова ініціатива… відключити електро- та водопостачання посольству РФ у Празі".

It’s time for the terrorist state to get a taste of its own medicine, to get a flavour of what they are doing to the civilian population of 🇺🇦.

Great initiative by @DarPutinovi to turn off electricity and water supply to the russian embassy in Prague.https://t.co/eS8RvxtjoD