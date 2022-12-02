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Резніков підтримав чеську ініціативу відключити електрику посольству РФ: гарний приклад для світу

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 грудня 2022, 14:29
Резніков підтримав чеську ініціативу відключити електрику посольству РФ: гарний приклад для світу
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА МІНОБОРОНИ

Міністр оборони Олексій Резніков підтримав ініціативу чехів  відключити електроенергію будівлям, які належать посольству Російської Федерації.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Настав час терористичній державі відчути смак власних ліків, відчути смак того, що вони роблять з мирним населенням .Чудова ініціатива… відключити електро- та водопостачання посольству РФ у Празі".

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Деталі: За словами міністра, петиція вже набрала більше 100 тисяч голосів.  "Ця ініціатива може стати гарним прикладом для наших держав-партнерів у Європі та в усьому світі", - зазначив Резніков.

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Що було раніше: 30 листопада чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна" опублікувала петицію з пропозицією відключити електроенергію будівлям, які належать посольству Російської Федерації.

Теми: РезніковЧехіявійна
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