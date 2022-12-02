Священник Лаври Захарія отримав особисте зобов'язання за "співи про Росію"

Солом’янський районний суд Києва відправив під особисте зобов'язання до 29 січня священника Києво-Печерської лаври Захарію (Анатолій Войтенок), на богослужінні якого прославляли "русскій мір". Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури і слідчих СБУ. Рішення не можна оскаржити.

Джерело: журналістка із зали суду

Деталі: Слідчі СБУ оголосили підозру священнику Захарії за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України. А саме - через співи у Лаврі за його служби "пісень про Росію".

За даними слідства, 12 листопада у отця Захарії виник злочинний умисел щодо виконання в приміщенні Києво-Печерської лаври пісні, яка виправдовує збройну агресію Росії проти України. А саме, приблизно о 13:45 він виконав пісню "Богородиця", яка має проросійський мотив.

Засідання Солом'янського суду Києва щодо отця Захарії автор: Вікторія Рощина

За словами прокурора, допити свідків, інформація з відкритих джерел (а саме з відеозапису) та експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз підтверджують, що у словах пісні "Богородиця", яку виконували в Лаврі, міститься виправдовування збройної агресії Росії проти України з 2014 року та окупації частини України.

Прокурор Сергій Павлик просив суд обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, наголосивши на ризиках втечі отця Захарії, можливості знищення або спотворення речових доказів, перешкоджання слідству. Також слідство просило суд зобов'язати підозрюваного здати паспорти.

Сам Войтенок у суді заперечив, що співав чи бодай навіть чув пісню. Він також сказав, що не знає слів пісні, а в нього самого немає голосу.

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Крім того, Захарія підтвердив, що має родичів у Росії. Також каже, що їздив в окупований Крим на лікування.

Засідання Солом'янського суду Києва щодо отця Захарії автор: Вікторія Рощина

Пряма мова Захарії в суді: "У нас у храмі є ікона, ми туди збираємось і читаємо молитву, просимо Матір Божу, щоб вона вилікувала від захворювань. Потім ми читаємо молитви за владу, за народ, за воїнство, щоб їх оминули кулі, снаряди, бомби, щоб всі повернулись додому здоровими".

Деталі: Втім, на наше уточнююче питання про те, за яку країну і яке "воїнство" він молиться, священник не відповів, як і на питання про те, чи визнає він факт збройної агресії Росії проти України.

Пряма мова: "Потім у нас є записки, які ми читаємо, я йду і беру масло, щоб помазати людей. Буває 250 чоловік, буває 40. Буває 30 хвилин я слухаю, буває 40. Люди, які співають, стоять від мене в метрах 15…

Я слухаю людей. От я помазав, а жінка каже: "Помоліться, в мене операція", молода пара підходить і каже, що не можуть завагітніти, хтось каже, що син наркоман, в когось онук під Бахмутом в оточенні. Я не слухаю, що співають, я слухаю людей, я їх втішаю…

Моє богослужіння завершається на втішанні людей, на помазуванні. А ті, хто співає - самі по собі".

Деталі: Адвокати священника заявили у суді, що на їхню думку, підозра і ризики є необґрунтованими.

Вони запевнили, що жоден зі свідків не підтвердив, що саме Захарія ініціював дані співи, а пісню виконували нібито самі віряни вже після молебеню, під час помазування, і вони не отримували дозволу Захарії.

Окрім цього захист наголосив на тому, що тоді у Лаврі було ще 5 священнослужителів, а слова свідків про те, що нібито Захарія мав контролювати співи, це - оціночні судження.

Пряма мова адвоката Захарії Олега Слободяника: "Я не вважаю, що дана пісня виправдовує агресію Росії.

Якщо ви за ці слова не можете оголосити підозру мені, тоді не можете і моєму підзахисному".

Деталі: Окрім цього захисник зазначив, що під час виконання пісні у Лаврі було 150 осіб, і слідчі не встановили роль кожного, а також те, де саме в цей час перебував отець Захарія.

Також, за словами адвокатів, під час допиту їхній підзахисний запевнив, що ніколи не ініціював ці співи та ніколи не виправдовував російську агресію.

Пряма мова адвоката: "Чому з 24 лютого СБУ не склали перелік молебнів, які мають двояке значення? І звідки мій підзахисний міг знати, що це російська пропаганда? Адже слідчі, щоб це встановити, проводили експертизу. Навіщо? Якщо ж це, на їхню думку, очевидно?"

Засідання Солом'янського суду Києва щодо отця Захарія автор: Вікторія Рощина

Деталі: Під час перерви у засіданні отець Захарія також не став коментувати знайдену проросійську літературу в Лаврі та промовчав на питання про те, чи визнає він збройну агресію Росії проти України.

Раніше речник УПЦ МП у коментарі "Українській правді" заявляв, що відео зі співом у Лаврі про "матушку Русь" - це нібито провокація.

Що передувало: 1 грудня співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру отцю Захарії, на богослужінні якого прославляли "русскій мір".